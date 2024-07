Lil Jolie dopo Amici 23: “Ero nella squadra dei fighetti, poi non sono stata più compresa”/ Stoccata a Zerbi!

Lil Jolie lancia una stoccata a Rudy Zerbi dopo Amici 23: “All’inizio ero nella squadra dei fighetti, poi…”

Lil Jolie è stata la protagonista del nuovo appuntamento col format Dimmi di te, su Youtube, condotto da Lorella Cuccarini, raccontandosi in un’intervista durante la quale ha portato a galla alcuni retroscena della sua partecipazione ad Amici 23. Dopo aver ammesso che il momento più triste per lei è stata la finale, perché “avrei voluto tanto esserci”, l’ex allieva ha spiegato com’è stato il suo passaggio dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli.

“All’inizio mi sentivo nella squadra dei ‘fighetti’, poi però è successo qualcosa che non mi ha fatto più sentire compresa ed è arrivata Anna che mi ha dato questa possibilità a un passo dalla finale. – ha raccontato Lil – Già nel periodo di Natale, stavo meditando questi pensieri quindi quando è arrivata Anna ho pensato: ‘Questo è un segno del destino che devo cogliere!’. La mia è stata una scelta sicuramente emotiva però già stavo pensando che io avevo bisogno di essere valorizzata di più”.

Lil Jolie e le rivelazioni su Maria De Filippi: “Con un’empatia fuori dal comune”

Lil Jolie ha poi parlato del rapporto con Maria De Filippi ad Amici 23: “La prima cosa che ho visto in Maria è stata un’empatia fuori dal normale. – ha ammesso la cantante – Lei sapeva esattamente leggermi dentro, cosa provassi e questa cosa mi ‘spaventava’ perché io dicevo: ‘Ma io non ho parlato, perché te ne sei accorta che sto così?’. Lei lo sapeva già. Lei è stata molto importante per la mia salute psico-fisica dentro la scuola, mi ha aiutata tanto ed è sempre stata disponibile con me, è una persona speciale”. Ora che Amici rimane una bella esperienza del passato, Lil Jolie persegue il suo sogno di fare musica: “Io voglio vivere di questo e non voglio farmi grandi aspettative. Voglio vivere di musica, questo è il mio obiettivo.”











