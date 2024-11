Linda Wepner e Kimberly: le donne di Chuck Wepner

Sabato 9 novembre, alle 21.45, Raitre trasmette il film The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa che racconta la vera storia di Chuck Wepner, il pugile che ha ispirato Sylvester stallone per la realizzazione del film “Rocky Balboa”. Chuck Wepner, noto come il “Bayonne Bleeder”, famoso per le sue qualità sul ring, ma anche per la vita sopra le righe fuori dal ring. L’incontro con Muhammad Ali una possibilità di gloria inaspettata. L’incontro con Alì gli attribu una gloria inaspettata esponendolo, tuttavia, a quelli che erano gli eccessi fuori dal ring. Nella sua vita, ad esempio, non sono mai mancate le donne con cui ha avuto sempre un rapporto particolare.

Tu si que vales 2024, semifinale/ Diretta e finalisti: i giudici diventano concorrenti per l'occasione!

Nonostante una vita dedicata al pugilato che gli ha permesso anche di vivere esperienze irripetibili, Chuck Wepner non ha mai rinunciato all’amore sposandosi tre volte, l’ultima proprio con Linda.

L’amore con Lnda Wepner e il rapporto con la figlia Kimberly

Sulla vita privata di Chuck Wepner non ci sono molte informazioni se non quelle che vengono raccontate anche nel film dedicato alla sua vita. Stando ai racconti, il pugile si è sposato tre volte. Della prima moglie non ci sono informazioni mentre la seconda moglie è stata Phyllis. Con quest’ultima e la figlia Kimberly, il pugile viveva nel New Jersey.

Chi è Erica Martinelli, maestra di Ballando con le stelle 2024/ Ufficialmente single, con Furkan Palali...

Successivamente, nella vita del pugile, arriva Linda che pare abbia lavorato come barista. L’infatuazione tra i due viene scoperta da Phyllis che decide di mettere fine al loro matrimonio. Con il tempo, il pugile e Linda si rivedono e lei diventa la sua terza moglie. Come racconta anche il film stesso, Chuck Wepner resta a vivere con Linda nel New Jersey. Con il tempo, inoltre, pare che il pugile sia riuscito a recuperare il rapporto con al figlia Kimberly che si era incrinato dopo la fine del matrimonio dei suoi.