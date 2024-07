Lino e Maika, lite furiosa tra a Temptation Island 2024/ La tentatrice lo asfalta:”Mi rompi il caz*o!”

Verso la fine della puntata di Temptation Island 2024 andata in onda giovedì 11 luglio c’è stato un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Una lite furiosa ha coinvolto Lino, fidanzato di Alessia che si è scontrato con la tentatrice Maika, con la quale sembrava essere nata più di un’amicizia. Ma facciamo un passo indietro. Filippo Bisciglia ha mostrato quanto successo nel villaggio delle fidanzate, con Alessia inviperita per il comportamento infedele di Lino, il quale sembrava averla ormai dimenticata, atteggiandosi come un perfetto single.

Pagelle coppie Temptation Island 2024 terza puntata/ Alessia, Jenny e Gaia regine, debacle per Lino e Luca

Nel filmato si vede Lino che prende in groppa Maika mentre fa gli scuot, allenando le gambe. Alessia si trova poi di fronte alla scena più brutta, con Lino che parla con un altro fidanzato di Temptation Island 2024 dicendo di sentirsi in forte difficoltà e di essere dispiaciuto che la tentatrice sia di Milano e non vicina a lui. Alessia si confronta con le fidanzate: “Sono stanca mentalmente, ragazze”, confessa alle altre.

Alessia sbotta e smaschera Lino a Temptation Island 2024/ "Ma cosa dice? Non ha un euro"

Temptation Island 2024, perchè scoppia la durissima lite tra Lino e Maika?

Poi il colpo di scena sullo schermo della palapa: una furibonda scenata di gelosia di Lino nei confronti di Maika. “Ma quindi ti innamori di tutti?” incalza Lino riferendosi alla tentatrice, la quale lo fredda rispondendogli di pensare per sé. Da qui il caos e scoppia la lite furiosa: lui continua a punzecchiarla dandole velatamente della poco di buono: “Il tuo problema è la testa, non hai la testa” dice Lino, mentre Maika alza la voce dicendogli che all’interno del programma, dopotutto quello fidanzato qui a Temptation Island 2024 è proprio lui.

Anticipazioni Temptation Island 2024, 4a puntata 19 luglio 2024/ Falò di confronto immediato per una coppia

La tentatrice di Temptation Island 2024 continua: “Pensa tu alla tua storia, no che mi fai passare per quella a cui piacciono tutti”. A questo punto Alessia rimane senza parole dopo l’ultima frase di Lino: “Certo che quando si inca**a è bella proprio”. Martina – altra fidanzata approdata a Temptation Island – a quel punto si schiera con lei, dicendole che il suo fidanzato è un classico maschilista che non la merita affatto.











