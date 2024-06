Temptation Island 2024, perché una coppia è stata squalificata: “Preso in giro redazione”/ Nuovi rumor: chi è

Coppia squalificata a Temptation Island 2024, spuntano nuovi retroscena: “Preso in giro la redazione”

Prima dell’inizio di questa nuova edizione nel viaggio dei sentimenti, Novella2000 ha lanciato l’indiscrezione su una coppia squalificata da Temptation Island 2024 dopo aver infranto il regolamento. Il settimanale riportava che un fidanzato si era avvicinato molto ad una tentatrice scatenando le gelosia della sua fidanzata la quale avrebbe chiesto un falò di confronto al suo ragazzo ed al rifiuto sarebbe scappata verso il villaggio che lo ospitava per un faccia a faccia diretto. Il tutto infrangendo le regole.

Adesso a fornire maggiori dettagli e indiscrezioni è intervenuto Biagio D’Anelli ospite nel programma radiofonico di Turchese Baracchi, Turchesando. L’esperto di gossip e amico di alcuni autori del programma ha spifferato che una ‘coppia ha preso in giro la redazione’ e poi ha aggiunto: “Questi due sono stati scoperti e arrivati lì in Sardegna hanno trovato una produzione seria che ha detto loro ‘Dovete andare via’. Come se io andassi a Uomini e Donne a dire che voglio trovare la donna della vita e poi fuori avessi otto relazioni diverse. La redazione si accorge di tutto! Io conosco gli autori lì e so quanto lavorano e sono capaci”.

Temptation Island 2024, chi è la coppia squalificata: da Jenny e Tony ad Alessia e Lino, gli indizi

Una coppia è stata squalificata da Temptation Island 2024 e Biagio D’Anelli dopo aver rivelato altri retroscena, sembra appunto che la coppia abbia infranto il regolamento mentendo alla redazione, ha rivelato di essere in possesso di altre informazioni. Tuttavia ha aggiunto di volerle tirare fuori nei prossimi giorni in prossimità della seconda puntata di Temptation Island 2024 in onda il 4 luglio 2024.

Nel frattempo però ha voluto puntualizzare la serietà della produzione e della redazione: “Scelgono persone che hanno già problemi o crepe nel loro vaso. Ed è giusto così, almeno o risani il vaso o lo rompi del tutto e vai avanti”. A questo punto non resta che chiedersi chi è la coppia che è stata squalificata, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe trattarsi di Jenny e Tony oppure Alessia e Lino (quest’ultima ha chiesto già due volte il falò di confronto con il fidanzato).

