Non si placano le polemiche sull’uscita infelice di Lino Giuliano concorrente del Grande Fratello 2024 che rischia di essere squalificato prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. In estrema sintesi l’ex volto di Temptation Island 2024 era stato provocato via social dal conduttore napoletano noto su Tik Tik Enzo Bambolina ed a tale commento ha risposto con una dura battuta omofoba e volgare. Il web ha chiesto a gran voce l’espulsione del 29enne dal reality.

E nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 14 settembre 2024, Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un clamoroso spoiler, ha rivelato che lunedì gli spettatori scopriranno se gli verrà concesso o meno entrare nella casa più spiata dagli italiani dopo il suo commento omofobo su Instagram. Durante la chiacchierata con Beatrice Luzzi (nuova opinionista del Grande Fratello 2024), infatti, la conduttrice le ha chiesto: “Tra l’altro lunedì sapremo se entrerà o meno Lino Giuliano dopo il commento omofobo che ha fatto…”

Presa in contropiede Beatrice Luzzi prima ha dichiarato: “Ah…C’è il rischio che non entri? Io non so mai niente…” e subito dopo ha cercato di difendere Lino Giuliano: “Io penso che faccia un po’ parte del suo personaggio quel commento…Nel momento in cui si è scelto penso che ci si aspettasse commenti del genere…Chi gli ha scritto è andato un po’ fuori le righe…Ha detto una cosa forte…E’ stata una violazione della privacy se fosse vero o una diffamazione se non lo fosse…” Da parte sua, invece, Silvia Toffanin ha replicato dura contro il concorrente del reality di Canale5: “Era molto omofobo…E’ stato un commento terribile…” Insomma, Lino Giuliano sarà squalificato dal Grande Fratello 2024? A questo punto cresce l’attesa per la puntata di lunedì 16 settembre 2024.