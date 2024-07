Lo show dei record, anticipazioni puntata 20 luglio 2024 (replica)/ Concorrenti: dal chihuahua Milo a Ema

Lo show dei record, anticipazioni puntata 20 luglio 2024 in replica su Canale 5

Anche questo sabato estivo vedrà in onda su Canale 5 Lo show dei Record. Oggi, 20 luglio 2024 in prima serata, va infatti in onda, in replica, una nuova puntata del divertente show condotto da Gerry Scotti che porta in scena i record più complessi ma anche più strambi del mondo. Come sempre, Gerry Scotti presenterà i vari concorrenti della serata affiancato da alcuni collaboratori che, negli anni, sono diventati dei volti noti del piccolo schermo. Parliamo di Marco Frigatti e dell’inviato Umberto Pelizzari, che racconterà i record in esterna, che si svolgeranno all’Autodromo di Monza.

A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari record della serata ci saranno anche i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Ma quali saranno gli ospiti della serata che tenteranno di battere nuovi o già esistenti record?

Lo show dei record, chi sono i concorrenti della puntata in onda questa sera

Nel corso della puntata dello show dei record in replica questa sera su Canale 5, rivivremo prove esilaranti, sfide tra Strongman ma anche record complessi e faticosi. Secondo le anticipazioni, dovremmo rivedere il percorso del chihuahua Milo, i salti laterali con skateboard di Ema, le candele spente su una bicicletta di Diego Crescenzi e Benito Ros e la sfida dell’Albero della Cuccagna. E ancora Bikoon e il percorso nel borsone da viaggio, gli immancabili Bir Khalsa questa volta con i listelli di legno, il mangiaspade Auzzy Blood e gli acrobati cinesi Zhang Yu Hui e Zhou Juan.

Ricordiamo che Lo show dei record con Gerry Scotti va in onda questa sera, a partire dalle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay dalla vostra TV, da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Sempre sulla stessa piattaforma, le puntate sono già disponibili tutte per la visione.











