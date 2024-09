Location Brennero: dov’è stata girata la fiction con Elena Radoncich e Matteo Martari

Si è aperta la stagione delle fiction Rai e dopo Kostas ambientato in Grecia (in particolare ad Atene) si passa alle location Brennero. Si torna in Italia anche se la nuova fiction di Rai1 Brennero è ambientata in Trentino Alto Adige luogo dal sapore insolito che sembra quasi trasportare lo spettatore in Germania. I cartelli stradali sono scritti in tedesco e in italiano mentre metà dei protagonisti della fiction parla tedesco o ha tale accento. Insomma ci si trova in una zona di confine non solo linguistica ma anche culturale tra Italia e Germania e questo aspetto è molto sottolineato nella serie, del resto la trama parte da degli attentati degli anni ’60 perpretuati da un gruppo di separatisti tedeschi.

BRENNERO FICTION RAI1, 1A PUNTATA 16 SETTEMBRE 2024/ Diretta e anticipazioni: Eva in difficoltà con il padre

Per quanto riguarda, invece, più in dettaglio la location Brennero ovviamente, come è intuitivo dal nome, è ambientata nel comune in provincia di Bolzano anche se molte scene sono ambientate proprio in quest’ultima città. Si è scelto di non concentrarsi negli scenari più turistici ma in quelli più oscuri, cupi e poco conosciuti proprio per dare mano forte alla sceneggiatura ed alla trama. Nel dettaglio Brennero è stata girata in alcuni luoghi tipici come Piazza Walthe, Piazza del Grano, Viale Venezia e il ponte ponte Talvera.

Anticipazioni Brennero, 2a puntata 23 settembre 2024/ Eva e Paolo spiazzati: chi è il serial killer? Mathilde

Brennero fiction tv dov’è stata girata: tutte le location

Le location Brennero, dunque, sono la Piazza Walthe punto di ritrovo centrale che ospita numerosi eventi importanti per la città. Tra questi, spicca il Mercatino di Natale, famoso in tutta la regione e non solo, insieme a celebrazioni come il Mercato dei Fiori e la Festa della città. Mentre nel centro storico di Bolzano ci sono Piazza del Grano (con il Castello dei principi vescovi di Trento, che fondarono il borgo che ormai è completamente in rovina) e Viale Venezia è stato creato negli anni ’20 per ospitare la classe media italiana, e si distingue per il suo stile ispirato alla tradizione veneta, con un’estetica che richiama le influenze bizantine e rinascimentali