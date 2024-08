Location Fragili, dov’è stata girata la fiction di Canale5: suggestivo scenario delle Marche

Dopo tanti spostamenti e slittamenti Canale5 ha deciso di trasmettere la miniserie Fragili questa sera, venerdì 16 agosto 2024, in prima serata. La trama della fiction ruota attorno allo scontro generazionale tra gli anziani ospiti di una casa di cura, sfrattati, e dei giovani con delle situazioni familiari difficili, non è tratta da una storia vera in particolare ma si ispira a fatti realmente accaduti. Inizialmente i due episodi sarebbero dovuti andare in onda in due puntate ma si è deciso di trasmetterli entrambi in un’unica puntata.

Fragili anticipazioni, miniserie Canale5 in onda oggi, 16 agosto 2024/ Trama ruota su conflitto generazionale

Fatte tutte queste premesse, non resta da chiedersi qual è la location di Fragili, dov’è stata girata la fiction di Canale5. Fragili è stata girata interamente nelle splendidi cornici della regione Marche. Più nello specifico le location di Fragili, fiction di Canale5 sono nella splendida Riviera del Conero. E a Marche Film Commission che è stato affidato il compito di ricercare delle location, per individuare dei luoghi dove girare la fiction Fragili. Il lavoro di location scouting ha portato la produzione a scegliere le località di Numana e Sirolo, nella splendida Riviera del Conero.

Dov’è stata girata Fragili, la miniserie di Canale5: parla il produttore di Sunshine Production

Sulla location di Fragili e su come sono stati scelti i suggestivi luoghi dov’è stata girata la fiction, Alessandro Carpigo, produttore di Sunshine Production ha rivelato: “Abbiamo scelto i comuni di Numana e Sirolo nella Riviera del Conero per le riprese. In particolare la mini serie verrà girata tra l’Hotel Monte Conero e Villa Carlo Boccolini. Abbiamo girato alcune scene anche al Teatro Cortesi, sempre a Sirolo, e al suggestivo porto di Numana. Ci tengo a ringraziare a nome di Sunshine i sindaci e le giunte dei due comuni, così come tutti i cittadini e gli operatori del settore che ci stanno dimostrando grande disponibilità.” Le riprese si sono svolte per tutto il mese di novembre 2023 mentre l’appuntamento con la fiction è per questa sera su Canale5, venerdì 16 agosto 2024 a partire dalle 21.25 circa.