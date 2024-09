Location Kostas, dov’è stata girata la fiction di Rai1: ambientata nei luoghi più magici di Atene

Ogni lunedì in prima serata su Rai1 vanno in onda la fiction Kostas tratta dai romanzi di Petros Markaris che ha per protagonista il commissario Kostas Charitos, la moglie Adriana e la figlia Caterina, il suo superiore Ghikas e tutti gli altri poliziotti del commissariato. Protagonista della serie è Stefano Fresi ma nel cast figurano anche Francesca Inaudi e Luigi Di Fiore. Per quanto riguarda, invece, la location Kostas e dov’è stata girata, così come i romanzi da cui è tratta è ambientata nella Grecia del 2009.

Nel dettaglio la serie è stata girata principalmente ad Atene, la splendida capitale ricca di storia e cultura. Più nello specifico nel quartiere Pangrati dove vive il commissario con la sua famiglia. Le location Kostas sono principalmente in questo quartiere, dove si trovano monumenti di particolare interesse come il Museo d’Arte Moderna, il primo Cimitero di Atene, il museo Bizantino, il Museo della Guerra e anche l’Odeo di Atene. Degno di nota è anche lo Stadio Panathinaiko, chiamato anche Kallimarmaro, ed ha una particolarità: è l’unico stadio al mondo interamente costruito in marmo.

Kostas dov’è stato girato? Francesca Inaudi svela un retroscena: “In Grecia siamo stati accolti benissimo”

Pur essendo una produzione italiana con attori italiani le location Kostas sono tutte in Grecia, la fiction di Rai1 è stata girata nei luoghi raccontati nei romanzi dello scrittore armeno-greco. E in una recente intervista rilasciata a La Stampa, Francesca Inaudi ha rivelato com’è stato girare in Grecia: “Mah, in fondo con i Greci siamo come cugini…Sembrava di essere nel nostro Sud. Siamo stati accolti benissimo e ci siamo integrati perfettamente, imparato un po’ di greco, mangiato molta mussaka. Anche dal punto di vista della narrazione, non ci sono stati grandi ostacoli: al centro ci sono sentimenti ed emozioni universali”.