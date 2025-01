Leopardi, poeta dell’infinito: dov’è stata girata la serie di Sergio Rubini? Tutte le location

Sta per arrivare la meravigliosa storia di Leopardi, il poeta dell’infinito che ha vissuto nel nostro Paese. Alla regia Sergio Rubini, che ha deciso di mettere in scena la storia di vita dell’autore, il quale verrà interpretato da Leonardo Maltese reduce dalla meravigliosa pellicola “Il Signore delle formiche“. Inutile dire che gli spettatori di Rai 1 sono impazienti di vedere la mini serie che andrà in onda il 7 e l’8 gennaio 2025. Nel cast anche altri big come Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Alessio Boni e Alessandro Preziosi. Ma dove è stata girata “Leopardi, il poeta dell’infinito”? Andiamo a scoprire tutte le location della fiction.

Vittoria Puccini: “Separazione da mio marito Alessandro Preziosi? Difficile”/ “Secondo figlio? Un rimpianto…”

Si parte con Recanati, proprio per immergersi nella vista che aveva il poeta durante la sua vita. Qui vicino sorge proprio la sua casa, con una collezione di oltre 20 mila libri. Tra le riprese della serie anche il Monte Tabor, sempre a Recanati. Il colle è soprannominato come “Colle dell’Infinito”, perchè pare che proprio da qui Leopardi avesse scritto la sua poesia più nota. Il regista ha poi voluto aggiungere anche numerose riprese in quel di Montecassiano, Offagna, Potenza Picena e Treia. Luoghi dove sorge la meravigliosa Piazza della Repubblica.

Alessandro Preziosi: "Padre a 21 anni. Senza di lui non sarei diventato attore"/ "Con Vittoria Puccini..."

Location Leopardi: la testimonianza dei lunghi viaggi del poeta, tra la Puglia e Napoli

Dov’è stata girata la serie Leopardi? Non solo le Marche, ma anche la Puglia! In particolare molte scene di inizio Ottocento sono state girate a Martina Franca e a Taranto. Tra le scene vedremo anche il Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano: proprio qui il regista ha deciso di ricostruire la casa di Antonio Ranieri, amico storico del poeta Giacomo Leopardi. Si passerà poi anche ad Altamura, alla Tipografia Portoghese, mentre sfondo di alcune riprese sarà anche la spettacolare spiaggia “Mattinata” di Vignaotica.

Il regista insieme agli autori ha voluto testimoniare i vari spostamenti di Leopardi, raccontando fedelmente la sua personalità “nomade”. Il poeta, infatti, si muoveva spesso per tutta l’Italia. Chiaramente non sono stati ripresi fedelmente tutti i luoghi delle sue permanenze, ma una parte importante della serie sarà proprio dedicata a mostrare i suoi viaggi. Come sappiamo, il famoso poeta de Il Sabato del Villaggio ha vissuto a Napoli prima di morire, proprio per questo sul set spunterà anche il capoluogo campano con la Reggia di Portici e Santa Maria La Nova.