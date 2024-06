Location matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Dove si sposano? In Toscana in una splendida villa

Location matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dove si sposano?

È arrivato il giorno tanto atteso per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due, legati ormai da anni dopo essersi conosciuti al Grande Fratello dove si sono innamorati, si sposeranno. Il matrimonio si terrà proprio oggi, domenica 30 giugno 2024: è questa la data scelta della showgirl e modella e l’ex ciclista, che oggi come lei lavora molto come i social. Alle nozze parteciperà ovviamente la maglia di lei, i genitori e i fratelli Jeremia e Belen, oltre che quella di lui, con Francesco Moser – gloria del ciclismo italiano – che accompagnerà il figlio verso il grande “sì”. Ma quale sarà la location del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?

Ignazio Moser, matrimonio con Cecilia Rodriguez: abito, testimoni e sorprese/ Pochi spoiler verso le nozze

Il matrimonio dei due si terrà in Toscana, a Carmignano e più nel dettaglio nella frazione di Artimino: i due si sposeranno nella splendida Villa Medicea La Ferdinanda, dove sono attesi, come spiega La Nazione, circa 200 ospiti, tra i quali ci saranno tantissimi vip. Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, si è detto particolarmente felice di ospitare il matrimonio dei due influencer e personaggi televisivi molto conosciuti: un evento che darà lustro alla provincia di Prato e che permetterà a molte persone famose di conoscere questa splendida zona, che oltre ad una natura straordinaria offre anche tanta storia.

Jeremias Rodriguez, chi è il fratello e testimone di Cecilia/ "Non si può spiegare, piango dall'emozione"

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i dettagli dietro la location

Sette anni dopo il primo incontro nella casa del Grande Fratello, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si uniscono in matrimonio in una splendida location in Toscana. Un evento tra i più attesi dell’estate dei vip, con tantissimi personaggi famosi invitati, a partire ovviamente da Belen Rodriguez, sorella della sposa. Il luogo dove i due si sposano oggi è Villa Medicea La Ferdinanda, anche chiamata la Villa dei Cento Camini per via dei tanti comignoli sul tetto. La splendida residenza, come spiega “Dilei”, fu costruita in soli 4 anni, dal 1596 al 1600 e nacque inizialmente come palazzina di caccia, per poi diventare nel corso del tempo un luogo dedicato alle arti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA