Location Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia: le ambientazioni della fiction

Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, prende il via Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia, la seconda stagione della celebre serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria Teresa Battaglia. Dopo il grande successo della prima stagione, intitolata Fiori sopra l’inferno, l’attrice torna in televisione con un nuovo caso tutto da risolvere e che vede coinvolta la misteriosa morte di una giovane poliziotta, Marta Trevisan, apparentemente suicida ma che potrebbe invece essere stata uccisa.

Ma qual è la location di Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia e dov’è ambientata la seconda stagione della fiction? Il punto di svolta della trama, ovvero il ritrovamento del cadavere della giovane poliziotta, avviene tra le montagne della Val Resia, in Friuli-Venezia Giulia, ed è proprio in questa regione che sono state registrate le principali scene della fiction, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia, da Roma agli esterni in Friuli-Venezia Giulia

Entrando nello specifico della location Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia, le riprese degli interni sono avvenute a Roma mentre quelle esterne hanno come sfondo le suggestive montagne innevate e i sentieri più nascosti della Val Resia, in Friuli-Venezia Giulia. Tra le affascinanti località che fanno da sfondo alla serie tv troviamo Malborghetto, Tarvisio, Camporosso e Cave del Predil, ma le riprese hanno fatto tappa anche a Fusine in Valromana, Valbruna, Chiusaforte e Udine.

Elena Sofia Ricci, commentando il lavoro sul set in un’intervista a DiPiùTv, aveva parlato anche delle critiche condizioni climatiche che la troupe ha dovuto affrontare per girare le scene in esterno. “Sono luoghi meravigliosi, però abbiamo patito parecchio il freddo. Abbiano girato tra novembre e gennaio scorsi e ci è capitato di dovere recitare all’aperto con 14 gradi sotto lo zero…”, aveva rivelato l’attrice.

