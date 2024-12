Raffaella e Amanda sono le sorelle di Loredana Lecciso. La prima è la sua sorella gemella, con la quale Loredana ha condiviso diverse sfide professionali. Amettono candidamente di essere cadute nel trash, a volte, ma entrambe non rinnegano nulla, anzi rivendicano tutto con orgoglio. Come quando parteciparono alle sfere di Live Non è la D’Urso, circondate da opinionisti ‘spietati’ che non vedevano l’ora di pungolarle sui tasti dolenti. “Non sappiamo ballare? Le prime a ridere siamo noi ed eravamo consapevoli di non saper ballare. Questa è stata la nostra forza. Eravamo ironiche”, hanno detto e ribadito le due sorelle parlando del loro passato televisivo.

“Non ci usavano, eravamo chiamate e retribuite, seguivamo le direttive degli autori, che volevano alleggerire il pubblico. Non avevamo la velleità di fare le ballerine, eravamo ben consapevoli di non esserlo. Amiamo la danza da spettatrici, avevamo troppo rispetto per non prenderla sul serio”, le loro parole.

Loredana Lecciso e il legame indissolubile con le sue sorelle Amanda e Raffaella

Tante le critiche rivolte alle due sorelle, sia dal web che da volti noti del mondo dello spettacolo. Alda D’Eusanio, proprio nell’ospitata dalla D’Urso, disse alle sorelle Lecciso di non saper fare nulla e di aver giocato sulle loro mancanze per diventare famose. “Abbiamo fatto del trash la nostra arma, non sappiamo cantare e ballare è vero ma è l’autoironia la nostra forza”, hanno detto.

Decisamente meno nota è l’altra sorella di Loredana, Amanda. L’abbiamo però imparata a conoscere meglio in questi mesi, in quello che è stato il suo debutto televisivo al Grande Fratello. In molti speravano di vedere Loredana dentro la casa più spiata di Italia, ma la sorpresa per il pubblico è stata sua sorella Amanda, una donna dalle mille risorse…

