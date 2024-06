Lorenzo, chi è fratello di Alvina Verecondi Scortecci/ L’incontro all’Isola dei Famosi a tema aperitivo

Alvina Verecondi Scortecci ha incontrato il fratello Lorenzo all’Isola dei Famosi. I due si sono riabbracciati proprio dopo che la naufraga ha conquistato il titolo di finalista. La gioia più grande, tuttavia, è stata un’altra per l’avvocatessa: la produzione infatti le ha dato la possibilità di fare un’aperitivo, con vino e stuzzichini. “È quello che mi manca di più, da matti. L’aperitivo è l’aperitivo”, ha ammesso. Anche i suoi familiari ne erano consapevoli: “Gli aperitivi sono da generazioni parte integrante della nostra vita, ci sta che le manchino”.

È così che Lorenzo Verecondi Scortecci, che di professione è un enologo, è arrivato in Honduras portando con sé proprio una bottiglia di bollicine made in Italy. Non poteva esserci regalo più lieto per Alvina. Per poterlo gustare, però, la naufraga è stata costretta a superare la prova della fionda. La voglia era talmente tanta che ce l’ha fatta a primo colpo. È così che è stato dato il via ai brindisi.

Chi è Lorenzo Verecondi Scortecci e il rapporto con Alvina

Lorenzo e Alvina Verecondi Scortecci sono molto legati. I due, insieme alla sorella Vera, gestiscono l’omonima villa di famiglia. In più l’unico erede maschio ha anche una cantina in cui produce i loro amati vini. È da oltre dieci anni infatti che è un enologo e ha lavorato in tutto il mondo. “Mio fratello è l’enologo più bravo del mondo. Il nostro rapporto è di amore profondo”, ha raccontato la naufraga durante il loro incontro all’Isola dei Famosi.

Anche lui ha tessuto le lodi della sorella. “Mi è mancata la sua energia, ha tanta voglia di vivere. Non vedo l’ora di brindare con lei alla fine di questa avventura. Sono contento che sia finalista. È una persona straordinaria e finora ha mostrato bellezza e sincerità. Le auguro il meglio”, ha affermato.

