Lorenzo Musetti, dopo la nascita del figlio Ludovico è cambiato tutto nel tennis

Per il giovane tennista italiano sta per arrivare la partita più importante della sua carriera, come ci ha tenuto a precisare dopo la sconfitta in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Djokovic, che ha invece staccato il pass per la finalissima e fatto ancora una volta fuori Lorenzo Musetti dopo avergli spezzato il sogno di approdare in finale a Wimbledon qualche settimana fa. Lo sportivo italiano, al momento secondo solo al nostro Jannik Sinner nella classifica ATP per quanto riguarda i colori azzurri, tra i suoi segreti annovera la fidanzata Veronica Confalonieri, i due si sono conosciuti quattro anni fa e hanno già messo su famiglia, visto che qualche mese fa è nato il figlio della coppia Ludovico, il vero segreto del tennista che da quel momento in poi si è reso protagonista di una crescita esponenziale nella disciplina.

Quest’oggi sabato 3 agosto 2024 si giocherà la medaglia di bronzo con Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti vorrà certamente dedicare la vittoria alla fidanzata e al figlio, sfruttando il momento davvero magico: “Sto giocando il miglior tennis della mia vita” ha detto di recente il talento italiano.

Lorenzo Musetti sogna il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Dopo essersi inchinato all’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic, che quando il fisico regge dimostra sempre a tutti perché sarà ricordato come uno dei migliori tennisti di sempre, Lorenzo Musetti proverà a raggiungere un traguardo storico per l’Italia e che darebbe certamente ulteriore slancio alla sua carriera già in ascesa.

Lorenzo dopo il ko con Nole si è mostrato più pronto che mai: “Domani sarà la partita più importante della mia vita, per una volta il tennis mi darà una seconda chance e sarebbe da stupido non coglierla, darò tutto” ha promesso il ragazzo di Carrara e fidanzato di Veronica Confalonieri che sicuramente sarà lì a fare il tifo per il suo compagno di vita.