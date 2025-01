Tanta razionalità questa sera al Grande Fratello. Iago Garcia e Lorenzo Spolverato si sono rivisti dopo tanto tempo a causa del ripescaggio dei concorrenti, come previsto dagli autori dopo il televoto. I due hanno rivisto insieme i loro momenti “peggiori”, ricordando di essere stati incredibilmente duri l’uno contro l’altro. In particolare, Iago ha sempre ammesso di vedere Lorenzo Spolverato come un attore e non solo.

Iago Garcia e Stefania Orlando nuova coppia al Grande Fratello?/ L'attore si dichiara: "Mi piaci"

Da fuori ha anche giudicato la sua relazione con Shaila Gatta come qualcosa di finto: “Quando si abbracciano si strofinano la schiena“, ha dichiarato, “e questo non è un gesto da amanti”. Mentre sentiva le sue parole, Lorenzo Spolverato ha fatto diverse smorfie, ma come è successo per l’entrata di Helena Prestes al Grande Fratello, anche per lui c’è stato un vero e proprio cambio di rotta, con un confronto che è stato sorprendentemente pacato e finalmente maturo a differenza di quanto avveniva durante i primi mesi del reality.

Iago Garcia interessato a Stefania Orlando al Grande Fratello 2024?/ L’attore: “Ti voglio conoscere…”

Iago Garcia e Lorenzo Spolverato, confronto “pacato” al Grande Fratello: “Ecco cosa mi aspettavo da te”

Lorenzo Spolverato e Iago Garcia si sono ritrovati dopo qualche mese nel cortiletto del Grande Fratello. Come sappiamo, Iago è stato selezionato dal pubblico per rientrare nella casa e sin dal principio il suo “nemico” numero uno era proprio il modello milanese. Durante il confronto, però, quest’ultimo ha precisato di voler partire con un piede diverso stavolta, ammettendo di non essere contento del suo ritorno e togliendosi un sassolino dalla scarpa. Spolverato ha ricordato i momenti in cui lui era in Spagna, “Non ci siamo mai parlati in quei momenti, io mi aspettavo una scusa…“.

Jessica Morlacchi soffre l'assenza di Iago Garcia al GF: "Abbiamo legato tanto"/ Poi l'incontro in Tugurio!

Lorenzo Spolverato ha voluto iniziare il confronto in modo maturo e molto pacato, dicendogli di essere cambiato dopo mesi nel reality. Iago Garcia gli ha stretto la mano, complimentandosi con lui per il percorso che sta facendo, ammettendo di sapere quanto sia difficile stare nella casa. Entrambi non dimenticano il passato, ma hanno voglia di partire con un piede diverso. Come reagirà Lorenzo Spolverato quando saprà che Iago Garcia è un nuovo concorrente del Grande Fratello? Non ci resta che aspettare le future reazioni del modello una volta che dovrà convivere ancora con Iago nella casa…