Sta per arrivare una nuova diretta del Grande Fratello, e Lorenzo Spolverato sembra piuttosto preoccupato per l’arrivo del cosiddetto “guru della moda”. Tante sono le domande che girano intorno a questo personaggio, che a quanto pare farà il suo ingresso nella casa per avere un confronto con il modello. Quest’ultimo, ormai conosciuto per avere una relazione con Shaila Gatta, sarà ancora protagonista del gossip per via dell’entrata di un suo rivale. Si è tanto parlato de “il guru della moda“, ma per quale motivo dovrebbe avere qualcosa contro Lorenzo Spolverato? Dietro questo conflitto ci sarebbe il fatto che il gieffino all’inizio del programma avrebbe negato di conoscere lo stilista, quando invece le cose sarebbero molto diverse.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi, indiscrezione ‘choc’: “Abbracciate dietro le quinte”/ Rivalità inventata?

Nella puntata di domani 15 gennaio 2025 ci sarà dunque il famoso confronto, un faccia a faccia da cui si attende una reazione scioccante da parte di Lorenzo Spolverato, che avrebbe grande paura per questo evento. Prima di assistere al famoso confronto, sappiamo che lo staff che segue il personaggio di Lorenzo Spolverato ha avvisato i telespettatori del Grande Fratello di aver avviato azioni legali dopo questa bufera mediatica: “Nelle ultime settimane continuano a circolare informazioni false e diffamatorie sul conto di Lorenzo.” ha spiegato lo staff del concorrente: “Queste dichiarazioni infondate non solo ledono la sua immagine, ma alimentano un clima di odio e disinformazione che non possiamo accettare.”

Shaila Gatta furiosa con Luca Calvani, lo sfogo con Mavi: "Mi dà fastidio"/ "È cambiato dopo la nomination"

Grande Fratello, lo staff di Lorenzo Spolverato invia un comunicato: “Prese azioni legali”

Non solo, lo staff del ragazzo ha anche tenuto a dire di aver tutelato Lorenzo Spolverato in difesa della sua privacy e per questo motivo hanno anche invitato tutti a riflettere prima di scrivere cose sui social, senza diffondere contenuti dannosi per la persona di Lorenzo Spolverato. Il cosiddetto “guru della moda“, tuttavia, aveva rilasciato un’intervista per il Settimanale Nuovo Tv in cui ha detto di aver conosciuto personalmente Lorenzo Spolverato nel 2023, mentre i due si trovavano ad una prima della presentazione del film Runner.

Calo ascolti al Grande Fratello, Signorini lancia l'operazione 'nostalgia'/ Torna anche Maria Teresa Ruta ma…

Da quel momento, sempre secondo il racconto del “guru della moda” aveva confidato che tra loro c’era stato un bacio e che è stato “un riflesso naturale”. In seguito ha però dichiarato che oltre al bacio non c’è stato altro e che non si è sentito così coinvolto emotivamente da voler andare oltre. Attesa grandissima dunque per quanto succederà nella puntata del Grande Fratello di domani 16 gennaio 2025! Riuscirà Lorenzo Spolverato a reggere il confronto?