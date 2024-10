Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato ci ricasca: nuovo grave sfondone sulle donne

Il Grande Fratello 2024 è iniziato da meno di un mese ma già uno dei concorrenti, Lorenzo Spolverato, si è reso protagonista più di una volta di clamorose gaffe, atteggiamenti aggressivi e sfondoni linguistici che lo hanno spesso fatto finire nel mirino del web. E nelle scorse ore si è lasciato andare ad una frase a dir poco spiacevole contro Helena Prestes e in generale denigratoria contro le donne. Andando con ordine lunedì notte c’è stato un violento scontro tra Lorenzo e Helena. La Prestes si è sentita presa in giro e usata dal giovane che, di tutta risposta le ha urlato contro.

E oggi durante un confronto con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato proprio su Helena Prestes si è lasciato andare ad una frase molto poco carina: “Comunque mi sono difeso, perché ho le spalle larghe fortunatamente. E non mi p*scia in testa nessuno, tantomeno una donna.” Quel ‘tantomeno una donna’ ovviamente ha infastidito i telespettatori che a gran voce sui social, soprattutto su X, stanno chiedendo contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 provvedimenti seri. Del resto, non è la prima volta che il giovane si lascia andare a tali cadute di stile e sfondoni nei confronti delle donne.

Lorenzo Spolverato nel mirino del web: chiesti provvedimenti contro il concorrente del Grande Fratello 2024

Il video dello sfondone di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024, visibile alla fine dell’articolo, in poco tempo ha fatto il giro del web e non sono pochi gli utenti che chiedono la sua squalifica o comunque provvedimenti seri nei suoi confronti. Nel dettaglio, infatti, su X si legge: “Lorenzo deve cambiare registro prima di subito , perché dice cose veramente imbarazzanti e inquietanti e tutto questo insieme alle sue reazioni discutibili non giova assolutamente al programma, anzi lo appesantisce.” “Non mi p*scia in testa nessuno, tantomeno una donna” Ogni giorno lorenzo si qualifica per il cesso che è” Alfonso Signorini e gli autori passaranno sopra anche questa volta oppure verrà affrontato l’argomento nella prossima puntata del reality?

