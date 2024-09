Lorenzo Tano è conosciuto dal grande pubblico per essere il figlio di Rocco Siffredi, il celebre attore hard. Lo scorso anno, però, Lorenzo ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, un’avventura che aveva interpretato come una sfida per uscire dalla sua zona di comfort. All’epoca Lorenzo usciva da una storia d’amore di dodici anni, voleva sfidare se stessa e fare qualcosa che fosse opposto alla sua personalità. In una intervista al Corriere della Sera, il figlio dell’attore hard ha così spiegato cosa lo ha spinto a mettersi in gioco e a lasciare temporaneamente il suo lavoro.

Il resto è storia, perché poi proprio sotto le telecamere di Ballando con le stelle è nato l’amore con la sua insegnante Lucrezia Lando, con cui le cose sembra proseguire ancora oggi nel migliore dei modi. Terminata la sua esperienza in tv, Lorenzo è tornato a fare il suo lavoro di sempre, sul sito con il papà. A differenza di Rocco, però, Lorenzo si occupa esclusivamente di riprese e produzione. “Lui non sapeva usare le nuove telecamere così gli ho fatto un po’ di formazione”, ha raccontato.

Lorenzo Tano e la prima volta sul set con il padre Rocco: “Fu scioccante, però…”

La prima volta sul set non si scorda mai, anche se oggi per Lorenzo Tano è normalissimo stare in compagnia del padre, anche in determinati contesti. “Per me è sempre stato tutto molto naturale”, ha assicurato il giovane. “Certo, la prima volta sul set sciocca un po’ tutti ma basta arrivare alla fine della giornata perché tutto si normalizzi completamente. Vivendo in Ungheria, poi, tante domande mi sono state risparmiate”, ha raccontato.

Oggi nella vita privata di Lorenzo pare esserci Lucrezia Lando, la maestra di ballo conosciuta durante la trasmissione televisiva Ballando con le Stelle. Con lei si è aperto gradualmente, anche se il colpo di fulmine è stato immediato per entrambi. Con il passare del tempo, puntata dopo puntata, hanno creato le basi per una bellissima storia d’amore.

