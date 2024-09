Il calendario segna un nuovo giovedì ad attenderci nella giornata di oggi e – come ben sapranno moltissimi tra voi cari lettori – con lui arriva anche il Simbolotto che in serata estrarrà una nuova cinquina di simboli che potrebbero farvi vincere qualche ricco premio; mentre poco prima sarà accompagnato anche dal Lotto e dal Superenalotto e farà da apripista al 10eLotto al quale spetta l’ingrato compito di chiudere la serata di concorsi lottiferi prima di lasciare l’ultimissima palla al Million Day che – alle 20:30 – ci farà salutare definitivamente al Dea Bendata!

Tante – insomma – le occasioni che oggi potrebbe riservarvi la sorte, ma un posticino d’onore spetta sicuramente al Simbolotto che tra i vari giochi Sisal ha le regole più particolari, oltre ad essere l’unico nel folto panorama di concorsi ad assegnare premi senza chiedere (quasi) nulla in cambio ai giocatori: quasi perché – nel caso non lo sapeste – è vero che questo è un gioco gratuito, ma d’altro conto non va dimenticato che si associa al Lotto e chiederà di versare almeno un miserissimo euro in quell’altro gioco.

TUTTE LE REGOLE PER GIOCARE AL SIMBOLOTTO: QUALE RUOTA SCEGLIERE TRA LE 11 DEL LOTTO

Verrà da chiedersi dove sia il vantaggio di giocare al Simbolotto e in questo caso vi basterà ricordare che – pur obbligandovi a pagare un qualcosina per la scommessa lottifera – avrete una doppia possibilità di incappare in qualche ricco premio: da un lato quella che vi potrebbe garantire la cinquina del Lotto, dall’altro quella dei simbolotti protagonisti di quest’altro gioco; il tutto peraltro moltiplicando i premi in relazione alla vostra puntata!

Se vi avessimo incuriositi almeno un pochino e voleste giocare al Simbolotto, tutto ciò che vi resta da fare è correre (mancano pochi minuti per la chiusura delle estrazioni!) in una ricevitoria Sisal oppure sul sito del LottoOnline per poi piazzare una scommessa nel Lotto scegliendo – tra le 11 che vi troverete davanti – quella che riporta la letterina “S” al suo fianco (per ora è Palermo, ma cambierà tra una 20ina scarsa di giorni): la vostra cinquina sarà stampata direttamente nella schedina principale e non dovrete far altro se non incrociare le dita e attendere pazientemente le ore 20 per l’apertura dell’estrazione del Lotto!

