DALL’OMICIDIO PIERINA PAGANELLI ALL’INCIDENTE DEL FIGLIO

C’è una novità importante che intreccia l’omicidio Pierina Paganelli allo strano incidente del figlio Giuliano Saponi, ritrovato agonizzante in un fosso a poche centinaia di metri da casa il 7 maggio 2023. A rivelarla è stata Francesca Carollo a Quarto Grado, spiegando che c’è stato un lavoro «molto importante sulle celle telefoniche»: quella dove è avvenuto l’incidente è la stessa di via del Ciclamino, nella quale «ci sarebbe anche il telefono di Louis Dassilva, ma la moglie Valeria e Louis avevano dichiarato di essere stati a Pesaro per la morte di un parente».

La stessa giornalista ha precisato che potrebbero aver dimenticato il cellulare a casa, così come Valeria Bartolucci potrebbe aver sbagliato il suo ricordo, ma quello emerso è senza dubbio un «dato suggestivo», che il conduttore Gianluigi Nuzzi definisce «inquietante». Preferisce non sbilanciarsi il legale di Giuliano Saponi: «Lo sento ora, effettivamente è un dato che fa riflettere. Quando questa informazione verrà confermata e se gli orari dovessero corrispondere, dovranno esserci degli approfondimenti», ha dichiarato l’avvocato Monica Lunedei.

“FORSE LOUIS DASSILVA SI TROVAVA SUL LUOGO DELL’INCIDENTE”

Per Gianluigi Nuzzi ciò è sufficiente per opporsi a un’eventuale richiesta di archiviazione dell’inchiesta aperta dal pm Luca Bertuzzi, visto che finora non erano emersi elementi utili per individuare l’eventuale investitore che aveva ridotto in fin di vita il figlio di Pierina Paganelli. Dalla ricostruzione della polizia stradale era emerso che, mentre stava andando a lavoro all’inceneritore di Raibano in bici, Giuliano sarebbe stato colpito al volto dallo specchietto laterale di un’auto.

Quindi, a oltre un anno di distanza, le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli potrebbero essere a una svolta importante, se trovasse conferma l’indiscrezione rivelata da Quarto Grado. Louis Dassilva si trovava lì dove Giuliano Saponi restava coinvolto nell’incidente stradale? Alla domanda di Nuzzi il legale del figlio di Pierina Paganelli non lo esclude: «È possibile che si trovasse lì. Noi recentemente». Il giornalista Carmelo Abbate va oltre riguardo gli scenari che si aprono: «Questo elemento toglie credibilità a Valeria anche quando fornisce l’alibi a Louis».