Luca Calvani e Lorenzo Spolverato: prima la lite al Grande Fratello 2024, poi la pace

Si riaccende lo scontro in diretta al Grande Fratello 2024 tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. I dissapori tra loro sono nati durante la scorsa puntata del reality di Canale 5, a causa della nomination fatta ‘a tradimento’ da Lorenzo nei confronti Luca e di cui parla, furioso, nel corso di un confessionale mostrato in diretta: “È stata una nomination codarda, l’ha fatta a tradimento, l’hai fatta sporca, non venire a cercare perdono 5 minuti dopo.”, le parole di Luca.

Tornati in studio, Luca Calvani spiega la sua posizione nei confronti di Lorenzo, ammettendo però che tra loro c’è stato un chiarimento che si è concluso con una riappacificazione. “Lui mi ha detto che non l’avrebbe fatto, poi ha capito che la persona che voleva nominare era immune. Secondo me la nomination era un po’ stupida. Me la sono presa per la motivazione più che per la nomination – ha spiegato l’attore, per poi aggiungere – Poi, comunque, ci siamo chiariti… Credo che ci sia quel bisogno di esserci, di essere presente e relazionarsi con tutti…”

Lorenzo Spolverato finge al Grande Fratello? L’accusa di Luca Calvani

Se Luca Calvani ha dunque accusato Lorenzo di essere un po’ costruito, e quasi di voler recitare per attirare i riflettori su di se, Lorenzo Spolverato ha negato tutto in diretta al Grande Fratello 2024: “Sarei già esausto se stessi recitando una parte. – ha tuonato – Io sono così anche fuori, ho delle manie di protagoniste ma perché mi piace, è nella mia indole far divertire. Io però mi sento sincero e cerco di esserlo fino in fondo.” Come Luca, anche Lorenzo ha però ammesso che c’è stato un chiarimento tra loro e che ora le cose sono tornare al loro posto, tanto che Calvani ha concluso: “Ho bisogno di lui perché mi stimola qui dentro!”