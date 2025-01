Tommaso Franchi ha un segreto?

Tommaso Franchi, stando ad alcune dichiarazioni fatte da Luca Calvani, nasconderebbe un segreto. Negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello, ci sono state una serie di rivelazioni che hanno portato a galla alcune infrazioni del regolamento. Calvani, accusato di non aver raccontato la verità sul biglietto che gli ha fatto recapitare Enzo Paolo Turchi (secondo Mariavittoria Minghetti, i biglietti ricevuti dall’esterno da Calvani sarebbero molti di più, ndr) ha svelato che Lorenzo Spolverato ha usato il telefono durante la trasferta per la Spagna.

Lorenzo, tuttavia, non sarebbe stato il solo perché anche Tommaso Franchi, dopo il ritorno dalla Spagna, ha raccontato una serie di fatti che avrebbe potuto conoscere solo dopo aver consultato il cellulare. Da una conversazione tra Calvani e Mariavittoria, tuttavia, Tommaso nasconderebbe altro.

La confessione di Luca Calvani su Tommaso Franchi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha nominato Luca Calvani non avendo gradito l’atteggiamento avuto nei confronti di Lorenzo Spolverato che avrebbe deciso di colpire tirando fuori un fatto di cui era a conoscenza da mese dal momento che, la trasferta in Spagna di Spolverato e Shaila Gatta risale allo scorso ottobre. Una nomination che Calvani non ha affatto gradito come ha confessato a Mariavvitoria.

“Quando dico, ‘non faccio sconto a nessuno’, tu non c’entri e non è una frecciatina per te. Anzi, tu sei l’unico motivo per cui io non vado oltre e non parlo e chiudo qui quella cosa, perché è meglio, perché voglio bene a te. E so che tu che me ne vuoi, e sei sempre stata carina con me, e quindi le tue confidenze non le racconto. Capito? E io non vado oltre. Ok. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Parlo di Tommaso. Lui mi ha criticato per aver tirato in ballo la cosa di Lorenzo, si è indignato. Io sono stato provocato da Lorenzo. Per giorni mi ha attaccato sul bigliettino e continuava a dirmi che lui aveva la coscienza pulita“, le parole di Calvani.

