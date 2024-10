Luca Favilla, chi è il maestro di Ballando con le stelle 2024: la carriera nella danza

Luca Favilla è uno degli insegnanti di danza a Ballando con le stelle 2024, la nuova edizione del programma di Rai1 condotto il sabato sera da Milly Carlucci. Al ballerino quest’anno è stata affiancata Federica Nargi, ex Velina e attuale concorrente della trasmissione, che assieme a lui si è messa in mostra in queste prime puntate con l’obiettivo di perfezionare le sue performance e conquistare la giuria. Ma che cosa sappiamo di Luca Favilla, colui che la sta accompagnando in questa emozionante e decisamente intensa avventura televisiva?

Originario di Roma, è nato il 22 aprile 1995 e sin da bambino ha manifestato interesse per il mondo della danza avvicinandosi a questa arte e inseguendo poi la sua passione che, nel corso degli anni, è diventata una vera e propria professione. Ad oggi, infatti, Luca Favilla è un ballerino professionista e ne ha fatta di gavetta prima di raggiungere il grande successo televisivo; per esempio, è stato allievo nella 15edizione di Amici di Maria De Filippi, ma fu eliminato anzitempo.

Luca Favilla, dal successo a Ballando con le stelle alla vita privata

Nonostante l’eliminazione da Amici, Luca Favilla ha proseguito il suo percorso di crescita e la sua scalata verso il successo ed è successivamente entrato nel cast di Ballando con le stelle. Nel corso degli anni ha partecipato affiancando concorrenti quali Cristina Ich e Manuela Arcuri; lo scorso anno è stato invece insegnante di Sara Croce, mentre nell’edizione attualmente in onda affianca Federica Nargi con l’obiettivo di raggiungere assieme a lei la vittoria.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Luca Favilla? Estremamente riservato circa la sfera più intima dei suoi sentimenti, al momento non sappiamo se il ballerino abbia una fidanzata o se sia single; in passato si è vociferato di una presunta liaison con la ballerina Benedetta Orlandini, ma tali voci non sono mai state realmente confermate. Inoltre, è stato sentimentalmente legato a Lidia Schillaci, conosciuta nel 2018 proprio sul set di Ballando con le stelle, ma la loro storia d’amore sarebbe giunta al capolinea.

