Luca Favilla, amatissimo ballerino di Ballando con le Stelle che secondo la critica e il pubblico potrebbe vincere il talent insieme a Federica Nargi, sua compagna nel talent nell’edizione del 2024, ha una fidanzata. Da qualche tempo, il ballerino è legato a Camilla Mola, che lavora con lui nel settore del ballo e più precisamente nel mondo del latinoamericano. I due, infatti, collaborano insieme nella scuola “Go dance” ad Albano Laziale: lavorano insieme per formare nuovi talenti, grazie alla loro grande passione per la danza. I due si sono però innamorati con il tempo, come mostrano spesso sui social, dove appaiono complici e innamorati.

Di recente, Camilla ha dedicato a Luca Favilla le seguenti dolcissime parole: “Non mi sono innamorata di te perché ero sola e avevo bisogno di compagnia… Mi sono innamorata di te perché con te le cose belle diventano stupende e le cose brutte diventano meno brutte. Mi sono innamorata di te perché il solo pensiero di vederti mi rende felice! Mi sono innamorata di te perché tu anche con la sola tua presenza mi rendi la versione migliore di me stessa”.

Luca Favilla, chi è la fidanzata Camilla Mola? Insieme nella vita e sul lavoro

Un amore, quello di Luca Favilla e Camilla Mola, sua fidanzata, che va avanti a gonfie vele. I due non solo lavorano insieme, con ottimi risultati, ma sono anche una coppia nella vita reale. La fidanzata del ballerino lo accompagna sempre ed è al suo fianco nei suoi successi, come abbiamo visto anche in occasione della prima puntata di Ballando con le Stelle, con lei presente in studio per incitarlo. Nel frattempo, Camilla Mola e Luca Favilla continuano anche a gareggiare insieme, in giro per l’Europa, mostrando il loro grande talento e quell’amore che li unisce e li fa apparire affiatati e felici ormai da più di un anno.