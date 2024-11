Lucia Annibali sarà oggi ospite del programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Politica, avvocato e attivista per le donne, la sua vita è cambiata in maniera inesorabile il 16 aprile del 2013, quando il suo ex Luca Varani, incaricò due uomini di sfregiare con l’acido appunto il volto della sua compagna. Fu un evento ovviamente drammatico, di cui Lucia Annibali ha purtroppo dei ricordi e dei segni indelebili, come la faccia “che friggeva” ma anche la pelle di colore grigio con le bollicine “che si muovevano sulle mie guance” e soprattutto tanto, tantissimo dolore: “urlavo e urlavo”.

All’epoca dei fatti Lucia Annibali aveva 36 anni ed era un avvocato in carriera piena di sogni, obiettivi e soprattutto circondata da tanti affetti… tranne uno. Quel giorno di 12 anni fa erano passate da poco le 21:00 quando stava per tornare a casa dopo il lavoro e la palestra, ma appena varcato la porta si accorse subito che qualcosa non andava, visto che il tavolo e le sedie erano spostate rispetto a come le aveva lasciati lei. Non ebbe però il tempo di reagire tenendo conto che appena si accorse vide due figure emergere dal buio che le gettarono appunto addosso l’acido, sfregiandole il viso.

CHI È LUCIA ANNIBALI, L’AGGRESSIONE E LE URLA

Nonostante la vista annebbiata a causa appunto del liquido infiammabile sul volto, Lucia Annibali trovò la forza di gridare aiuto e di chiamare i vicini, e fu ai dirimpettai che gridò anche per la prima volta il nome di quello che sarebbe emerso poi come il reale colpevole di questo gesto macabro, Luca Varani, il suo fidanzato dell’epoca.

A quel punto, stremata dalle forze, la donne stramazzò al suolo e si risvegliò qualche ora dopo in un letto d’ospedale, piena di bende e soprattutto di dolori, sia fisici che psicologici. Le prime parole che le dissero, oltre che aggiornarla sulle sue condizioni fisiche, fu che Luca Varani era stato arrestato a poche ore dalla brutale aggressione. Bastò infatti una breve indagine agli inquirenti per risalire al colpevole e porre le manette al compagno della vittima, oggi ancora in carcere con l’accusa di tentato omicidio e stalking (fu condannato nel 2016 a 20 anni di galera).

LUCIA ANNIBALI, LA NASCITA DELLA STORIA CON LUCA VARANI

E pensare che all’inizio la loro storia, come la quasi totalità delle relazioni d’amore, sembrava fosse idilliaca. Era il 2009 quando Lucia Annibali e Luca si conobbero a Pesaro, tutti e due avvocati, accomunati dalla stessa passione per la legge e in seguito anche dal sentimento. Una relazione iniziata quasi per gioco, con Lucia che si invaghì completamente del suo futuro compagno, che però nascondeva già all’epoca una doppia vita. Luca era infatti fidanzato da diversi anni con Ada, e nonostante si frequentasse con Lucia, non era intenzionata a mollare la sua storica ragazza.

Questa doppia storia andò avanti per anni, fino a che una ragazza che conosceva molto bene Ada non rivelò il tutto a Lucia Annibali. Luca venne quindi smascherato da entrambe le donne, ma lo stesso perseverò, non intendendo mollare la bella avvocata. Ovviamente Lucia non ne voleva sentire ed è a quel punto che l’uomo diede sfogo a tutta la sua rabbia repressa mettendo in atto il suo piano diabolico.