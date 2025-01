Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti: “Sposati dopo 3 mesi”

Attualmente è una dei coach di Ora o Mai Più, talent in cui meteore della musica leggera italiana cercano un’altra chance di rivalsa, condotto da Marco Liorni, ma Gigliola Cinquetti oggi sarà ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera per parlare della sua esperienza nel talent di Rai1, della sua lunga carriera che la porta nei palcoscenici più famosi del mondo ma anche della sua vita privata sulla quale ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sia sue due figli che sul compagno di vita che da oltre quarant’anni è al suo fianco. Chi è il marito di Gigliola Cinquetti, Luciano Teodori?

Luciano Teodori è il marito di Gigliola Cinquetti, è un noto giornalista nato nella provincia romana nel 1950. Pochissime altre informazioni sono note. Schivo e riservato l’uomo rilascia poche interviste, è sempre stato lontano da gossip e pettegolezzi ed anche sui suoi profili social non pubblica molto. La cantante e il giornalista si sono incontrati nel 1979 quando lui aveva 29 anni e lei 32, si innamorati subito e sposati poco dopo, Gigliola, infatti, a Verissimo ha raccontato: “Non ci siamo mai lasciati un secondo. Ci siamo conosciuti, e dopo tre mesi insieme ci siamo sposati.”

Luciano Teodori per la cantante Gigliola Cinquetti è l’uomo della sua vita e dopo 45 anni di matrimonio su questo non ci possono essere più dubbi. La Cinquetti in una recente intervista ha confessato cosa l’ha colpita di lui: “Mi ha sempre divertito da morire e mi diverte ancora da morire perché è spiritoso.” La coppia ha due figli, Giovanni e Costantino di 44 e 40 anni che hanno partecipato ad una passata edizione di Pechino Express. Il primo lavora come storico mentre il secondo nel 2013 ha inciso un singolo con la madre dal titolo Leggerezza ma anche loro sono molto riservati ed attenti alla loro vita privata non si sa se sono fidanzati o altro.