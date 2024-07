Ludovica lascia Christian a Temptation Island 2024? “Sto bene lontana da lui”/ Poi flirta col single Andrea…

Ludovica, parole amare sul fidanzato Christian a Temptation Island 2024: “Mai avrei pensato di guardarlo”

Aria di crisi sin dalle prime battute di Temptation Island 2024 per Ludovica e Christian. È lei a manifestare sin da subito, in un confessionale, di non essere sicura dei suoi sentimenti per il fidanzato, che mette a confronto con i suoi ex. “Rispetto ai ragazzi che ho avuto in precedenza, Christian è totalmente diverso, – spiega – è un ragazzo che non avrei mai pensato di guardare, però caratterialmente mi dava cose che il mio ex non mi dava. L’ho spinto io a cambiare, dal modo di vestire al colore e taglio dei capelli…”

Non contenta, ribadisce le differenza tra l’attuale fidanzato Christian e i suoi ex: “Loro erano totalmente diversi: castani, barba più lunga e scura, pelle più scura… A lui volte mi blocca anche dal punto di vista intimo, lui cerca il contatto fisico molto spesso mentre io no. Ma anche dal punto di vista caratteriale, ho sempre avuto ragazzi simili a me, la relazione era più viva perché c’era un po’ più di pepe.”

Ludovica attratta dal tentatore Andrea a Temptation Island 2024: Christian sconvolto!

Ludovica, insomma, vorrebbe una storia con più movimento e vitalità, cosa che non ritrova in Christian, pur trovandolo un ragazzo serio e responsabile: “Lui è un porto sicuro da tanti punto di vista, è responsabile, ma non so se sono innamorata. Ci sono state volte che mi sentivo bene lontana da lui e che la sua presenza fisica mi infastidiva. Se capisco che sto davvero bene senza di lui, troverò il coraggio per allontanarmi.”

Motivo per il quale Ludovica si avvicina al single Andrea, con cui va anche a fare un esterna in piscina, da soli. “Squallida, ma che sto a fare qua? – sbotta Christian vedendola col tentatore – Dopo queste cose mi sento pure io libero, faccio un passo indietro anche se la amo. Che delusione!”

