Luis Hasa, ecco chi è il primo acquisto del Napoli

Luis Hasa dovrebbe essere il primo acquisto del Napoli nella sessione invernale di calciomercato, il ragazzo classe 2004 arriva dal Lecce ed è aspettato nei prossimi giorni a Napoli per sostenere le visite mediche di rito, per poi aggregarsi alla squadra alla corte di Antonio Conte con l’obiettivo di allungare la rosa e arricchirla di talento per il futuro. Hasa era stato acquistato questa estate dal Lecce dopo un ottimo Europeo Under 19 e una buona impressione fatta nell’ultima stagione con la Juventus Next Gen, e si pensava che alla corte di Pantaleo Corvino potesse trovare da subito spazio e occasioni per dimostrare il suo talento e di poter essere un giocatore da Serie A.

Nella prima metà di campionato Luis Hasa ha collezionato zero presenze, una sola in Coppa Italia nella sconfitta contro il Sassuolo subentrando dalla panchina, e neanche il cambio da Gotti a Giampaolo ha cambiato le gerarchie per il ragazzo che nonostante questo sarà acquistato dal Napoli per scelta del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che lo aveva ingaggiato alla Next Gen. La trattativa non è ancora chiusa definitivamente ma entrambe le parti hanno fatto capire che mancano solo i dettagli, soprattutto Corvino che a proposito del giocatore ha confermato esserci l’interesse di un top club italiano.

Luis Hasa, il suo ruolo nel Napoli di Conte

Luis Hasa può sembrare un acquisto poco utile per il Napoli e forse per il breve termine lo è, tanto che la società partenopea potrebbe girarlo in prestito in Serie A o Serie B per garantirgli minutaggio e crescita, in prospettiva però il ragazzo potrebbe diventare una pedina importante per il Napoli, anche questo di Conte, infatti Hasa è un centrocampista di grande talento tecnico, ottima capacità nell’ultimo passaggio e nel trovare i compagni tra le linee e che soprattutto gioca nella parte avanzata del campo potendo occupare diverse posizioni in quel rettangolo di gioco.

La posizione naturale di Luis Hasa è quella di trequartista, per la sua enorme duttilità può ricoprire facilmente anche la posizione di esterno d’attacco partendo da destra per servire i compagni, o partendo da sinistra per accentrarsi e cercare il gol, all’occorrenza può anche giocare come mezzala di destra con caratterostiche prettamente offensive. In questa stagione difficilmente troverà spazio se dovesse rimanere a Napoli ma dalle prossime il suo ruolo potrebbe trasformarsi adattandosi maggiormente alle esigenze di Conte e quindi Hasa potrebbe diventare un’ottima alternativa a McTominay come mezzala o di Politano e Neres se qualcuno tra Ngonge, Raspadori e lo stesso Politano dovesse salutare.