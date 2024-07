Madonna di Trevignano/ Gisella: “La Vergine Maria mi ha detto che accadrà qualcosa di grande”

E’ il 3 di luglio e come ogni 3 del mese anche per la giornata di oggi è attesa la riunione di fedeli a Trevignano per il messaggio che la Madonna darà alla veggente Gisella Cardia, nome d’arte di Maria Giuseppa Scarpulla.

Anche nelle prossime ore, quindi, sono attesi i fedelissimi di Gisella al Campo delle Rose, nonostante negli ultimi mesi la Chiesa abbia espresso il proprio parere contrario alle apparizioni, per ultimo, la comunicazione dello scorso 27 giugno 2024 circa il fatto che la vicenda della Madonna di Trevignano è “Constat de non supernaturalitate”, così come si legge sul decreto della diocesi di Civita Castellana a firma del vescovo Marco Salvi. Ma Gisella non demorde ed anzi rilancia, animando la vigilia del grande raduno di oggi, 3 luglio 2024.

MADONNA DI TREVIGNANO, COSA ACCADRA’ OGGI SULLA COLLINA?

Come riferisce Supereva.it, la veggente o presunta tale ha spiegato che “accadrà qualcosa di grande”, mettendo quindi in guardia i suoi fedeli dall’ascoltare con attenzione il messaggio della Santa Madre di Dio. Da quando la Chiesa ha “puntato il dito” nei confronti della vicenda della Madonna di Trevignano, le riunioni al Campo delle Rose sono sempre state meno numerose ma in ogni caso il nocciolo di fedelissimi rimane e sono ancora tanti i seguaci di Giselle nonostante il parere contrario ufficiale.

E come detto sopra, Gisella Cardia sta facendo di tutto per attirare ancora più fedeli e nella giornata di ieri avrebbe pubblicato, stando a Supereva, un messaggio che avrebbe ricevuto dalla Madonna, rivolgendosi tra l’altro alla veggente con il titolo di “Regina del Rosario”. Ma cosa ha detto di preciso la Madonna? “Presto accadrà qualcosa di grande nel mondo, siate pronti“. Questo quanto precisa la fedele che nella giornata di oggi probabilmente approfondirà la questione, specificando meglio il tutto.

MADONNA DI TREVIGNANO, GISELLA E L’ULTIMO MESSAGGIO DELLA VERGINE MARIA

Nel frattempo la Madonna l’avrebbe messa in guardia da un evento che potrebbe accadere nel mondo, non è ben chiaro quando ne dove, aggiungendo che “Il mondo è in grande subbuglio” ma il male si può contrastare con la preghiera, segnalando come lo stesso si aggiri come “una grande serpe” e gettando “malvagità negli uomini”. C’è quindi grande attesa nel capire cosa accadrà oggi pomeriggio e chissà che questo “teaser” del messaggio della Madonna non possa realmente indurre più fedeli ad andare ad ascoltare le parole di Gisella in quel di Trevignano.

Ricordiamo che al momento la vicenda è ancora tutta in divenire e la veggente ha ancora il permesso di potersi riunire a pregare sulla collina a Campo delle Rose. Nel contempo si sta cercando di fare chiarezza su eventuali donazioni effettuate all’associazione Madonna di Trevignano per meglio comprendere che fine abbiano fatto i soldi raccolti. Una vicenda che appare quindi ancora poco chiara: soltanto nei prossimi mesi potrebbe arrivare la definitiva verità.











