Aurora Binetti, toccante sorpresa dal fratello Marco a Io Canto Generation 2024

Le esibizioni di Aurora Binetti a Io Canto Generation 2024 continuano ad incantare il pubblico e a suscitare la commozione della giuria. Nel corso della terza puntata, Gerry Scotti ha però voluto ricambiare questa emozione, facendo commuovere la giovane cantante. Per lei è arrivata la sorpresa di suo fratello Marco, che le ha letto in diretta una lettera ironica ma al contempo toccante, con la quale, seppur ancora così piccolo, è riuscito ad esorcizzare in maniera impeccabile la sua malattia.

Aurora Binetti è infatti costretta ad una sedia a rotelle per la sua malattia, ma questo non è mai stato un impedimento per il suo grande talento vocale, che continua a mostrare puntata dopo puntata. Suo fratello si è allora detto fiero di lei, pur sottolineando con ironia alcuni dei difetti della sorella e della vita al suo fianco.

Marco e la lettera in cui esorcizza la malattia della sorella Aurora Binetti: “Non è sempre facile essere tuo fratello”

“Essere tuo fratello non è sempre facile. – ha esordito Marco a Io Canto Generation – Da quando siamo piccoli tutti devono stare dietro a te e ai tuoi capricci. Ogni volta che andiamo a fare shopping i commessi regalano qualcosa a te e a me niente. Quando siamo in ascensore, tu occupi tutto il posto e per entrare devo fare tetris. Se tu sei arrabbiata o nervosa per qualcosa che è successa a scuola, tutti dobbiamo esserne coinvolti e pagarne le conseguenze. E non vuol dire consolarti e farti capire che nessun fa a posta a farti arrabbiare, bensì dare ragione ad ogni tua lamentela.” Poi, conclude con parole di amore per la sorella: “Ma, nonostante tutto questo, volevo dirti che sono molto fiero di te, di vederti realizzare il tuo sogno, e sei la migliore sorella del mondo e tu voglio tanto bene.”