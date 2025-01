Come purtroppo accade a tante donne, soprattutto nel corso di un periodo complesso come quello dell’adolescenza, nel quale la non accettazione del proprio corpo può portare a delle conseguenze tutt’altro che trascurabili, anche Paola Saluzzi in passato ha sofferto di disturbi alimentari. La giornalista e conduttrice ne ha parlato solamente di recente, spiegando di aver dovuto fare i conti, in gioventù, con una serie di problematiche che l’hanno portata ad avere dei disturbi del comportamento alimentare.

Con il tempo, la giornalista è riuscita a superare tutto ciò che creava un elemento di disturbo nella sua vita e ad avere un rapporto migliore con il proprio corpo e ovviamente con il cibo. Andando avanti, infatti, ha fatto “pace” con quei fantasmi ed è riuscita ad apprezzare maggiormente sé stessa e a valorizzare la propria vita, anche con piccoli gesti che sono come delle coccole quotidiane nei suoi confronti, quasi a dirsi “sei bella, sei stata brava e devi amarti di più”.

Malattia Paola Saluzzi, i disturbi alimentari: “Molto attenta a ciò che mangio”

In un’intervista rilasciata a Il Tirreno, Paola Saluzzi ha spiegato come oggi abbia un rapporto diverso con sé stessa e con il proprio corpo. “Dedico ogni giorno quindici minuti al mio relax, in compagnia di una piacevole lettura o di una bella musica, sorseggiando una tisana” ha spiegato la conduttrice da anni ormai a Tv2000, della quale è diventata un volto iconico e molto familiare al pubblico, che la ama per via della sua delicatezza e la dolcezza con la quale affronta anche temi pesanti e spinosi.

Oggi l’equilibrio trovato da Paola Saluzzi le permette di stare bene con sé stessa. “Sono molto attenta a ciò che quotidianamente porto sulla mia tavola. In alcune serate metto a riposo tutto l’apparato digerente, concedendomi solo uno yogurt o del kefir, magari abbinato a un frutto” ha spiegato la giornalista, che dunque ha imparato a dare priorità a sé stessa e al proprio benessere.