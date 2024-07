Maltempo: nubifragio a Milano, metro M2 interrotta dopo allagamenti/ A Como lago esondato e alberi caduti

Così come previsto dagli esperti meteo nella giornata di oggi si è abbattuta una ondata di maltempo sulla Lombardia, e Milano è stata vittima di un temporale che ha causato anche l’allagamento della metro con la linea M2 interrotta. Una serie di disagi non da poco per i meneghini stamane, che attorno alle ore 10:00 hanno visto il cielo diventare sempre più nero, con un forte vento e la pioggia che ha iniziato a scendere copiosa.

LOMBARDIA, GIOVANI E LAVORO/ Guidesi: libertà, inventiva, reti e filiere, così anticipiamo il futuro

La conseguenza più evidente del maltempo a Milano, come fatto sapere dall’ATM, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, attraverso X.com, è stata l’interruzione della linea metropolitana M2, la linea verde, fra Milano-Lambrate e Cassina De Pecchi, appunto per allagamento. L’azienda ha fatto sapere che “Stiamo lavorando per risolvere un problema elettrico”, ed è probabile che l’acqua sia filtrata danneggiando appunto degli impianti che hanno causato il blocco della linea. Chiusura segnalata anche fra Caiazzo e Cascina Gobba, con bus sostitutivi per i viaggiatori.

Incendio a Chinatown Milano/ Video, brucia palazzina di due piani: 5 persone intossicate

NUBIFRAGIO A MILANO, METRO M2 INTERROTTA: IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI

Ma prima c’è da risolvere il problema della metro M2 di Milano che speriamo possa essere riaperta quanto prima, tenendo conto dei numerosi passeggeri che sono impossibilitati a salire sui mezzi per raggiungere il posto di lavoro o altre mete. Stando a quanto fa sapere Il Giornale, oltre alla metro sono stati diversi i treni soppressi stamane a Milano, ma in generale in Lombardia e anche nel vicino Piemonte.

Tutta colpa dalle raffiche di vento che hanno fatto cadere rami e detriti vari sui binari, obbligando quindi i tecnici a intervenire per ripulire le zone interessate. La situazione è comunque stata risolta in maniera pressochè tempestiva di conseguenza i disagi sono stati minimi in questo caso per i viaggiatori. Sempre per quanto riguarda il Piemonte, numerosi interventi si registrano in provincia di Torino e Novara, con anche forti grandinate. Anche qui la situazione dovrebbe comunque migliorare soprattutto nelle prime ore del pomeriggio.

SEVESO 48 ANNI DOPO/ Un punto di svolta dopo le divisioni seguite all'incidente del 10 luglio 1976

MALTEMPO, NON SOLO NUBIFRAGIO A MILANO: DISAGI ANCHE A COMO E VARESE

Dopo due giorni di caldo particolarmente intenso, con la colonnina di mercurio che ha superato i 30 gradi, Milano si è quindi risvegliata con una ondata di maltempo e un clima piuttosto fresco, visto che le temperature sono scese rispetto a ieri anche di sei e sette gradi. Tutta colpa di una perturbazione che fin dalle prime ore di oggi, venerdì 13 luglio 2024, sta attraversando le regioni più a nord della nostra penisola, a cominciare dalla Lombardia, e dalle province di Varese e Como, città quest’ultima dove si sono verificati anche delle esondazioni del lago e dove la circolazione è stata deviata in alcune strade e piazza Cavour è diventata di fatto un proseguimento del lago.

Situazione particolarmente critica quindi nel comasco, dove sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti vari, soprattutto nelle cantine e nei piano terra delle abitazioni. Secondo il meteo la situazione dovrebbe comunque essere in miglioramento nel corso della giornata, con le piogge e i forti temporali che lasceranno spazio alle nuvole, per una giornata, quella di domani, che dovrebbe essere esonerata da fenomeni particolarmente avversi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA