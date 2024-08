Chi è Manuel Maura, l’ex fidanzato di Francesca Sorrentino che ha partecipato a Temptation Island 2023

Lo scorso anno, dopo la fine di Temptation Island, Maria De Filippi proponeva a Francesca Sorrentino il trono di Uomini e Donne. Lei, però, rifiutava, in quanto ancora innamorata di Manuel Maura. E infatti, tempo qualche mese, Manuel e Francesca sono tornati insieme. La relazione è andata avanti fino a pochi mesi fa, quando lei ha annunciato la fine definitiva della loro relazione. Oggi, Francesca ha accettato la proposta di Maria De Filippi (con un anno di ritardo) ed è la nuova tronista di Uomini e Donne; e Manuel Maura?

Manuela Carriero, ex Uomini e Donne: da Carlo Marini al flirt con Francesco Chiofalo/ "Ecco che uomo cerco"

Manuel, che nella vita è un agente di commercio e vive a Roma, in questi giorni sta vivendo una vacanza da single nella bellissima Sardegna, come testimoniano le foto da lui stesso pubblicate su Instagram. Al momento in cui scriviamo, non c’è stata ancora alcuna reazione di Manuel alla notizia di Francesca nuova tronista di Uomini e Donne.

Giulia e Mirco, chi è la terza coppia di Temptation Island settembre 2024/ Lei: "Cacciata di casa più volte"

Perché Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono lasciati

Ma perché Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati? Si è parlato di presunti tradimenti da parte del ragazzo, notizia per la quale ha ricevuto anche moltissime critiche. Lui è però intervenuto sui social, smentendoli categoricamente: “I motivi della rottura non sono né tradimenti, né la mancanze di rispetto da parte mia. – ha tuonato Manuel sui social – La fine della relazione è dipesa da altri fattori. Sono stanco di ricevere offese e insulti gratuitamente, come se fossi stato io il motivo della rottura. A oggi l’unica cosa che cerco è poter stare bene con me stesso. Mi auguro bene reciproco”.