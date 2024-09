Manuel Maura, chi è l’ex fidanzato di Francesca Sorrentino

Manuel Maura è l’ex fidanzato di Francesca Sorrentino con cui ha partecipato a Temptation Island per provare a salvare la storia in crisi per il tradimento di lui. Dopo varie accuse all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia, i due si sono lasciati al termine del confronto finale per poi tornare insieme poco dopo. Un ritorno di fiamma sereno quello di Manuel e Francesca che, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, si erano lasciati andare anche a parole importanti. Tuttavia, qualcosa è andato nuovamente storto e tra i due è scoppiata nuovamente la crisi che non sono riusciti a superare come ha dichiarato lui nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Giada De Miceli per il programma radiofonico “Non succederà più”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 SETTEMBRE 2024/ I tronisti Michele, Francesca e Alessio. Ospiti...

“Tra noi c’è stato un bel ritorno di fiamma a dicembre, ci siamo fidanzati. La rottura c’è stata per problemi caratteriali e per cose passate che non abbiamo superato” – le parole di Manuel. “L’amore non svanisce da un giorno all’altro, lei è una persona che rimarrà sempre nel mio cuore“, ha aggiunto.

Francesca Sorrentino, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ Nuovo inizio dopo l'addio a Manuel Maura

Manuel Maura corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne?

Dopo le prime registrazioni, Francesca Sorrentino ha vissuto un momento di crisi come tronista di Uomini e Donne al punto che, sul web, si era diffusa la voce di un probabile addio alla trasmissione a causa di un suo sentimento, ancora profondo, per Manuel. Francesca, però, ha smentito di voler lasciare la trasmissione attraverso una lettera lette nel corso di una successiva registrazione. L’avventura sul trono della Sorrentino, dunque, continua e sulla possibilità di poterla corteggiare proprio all’interno del programma, Manuel, sempre nell’intervista rilasciata a Giada De Miceli per il programma radiofonico “Non succederà più”, ha detto:

Michele Longobardi, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ La battuta sul trono: "Di legno..."

“Le altre volte quando ci siamo lasciati ho sempre detto basta, ma poi tornavamo insieme, ora per esperienza ti dico che non lo so cosa può succedere. Se andrei a corteggiarla in tv? Non lo escludo perché nella vita potrebbe succedere di tutto. Se mi rendo conto che non posso stare senza Francesca, sicuramente andrò a riprendermela, non mi farò problemi”.