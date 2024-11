Mara Venier ricorda: “Scambiai una cotta per l’amore e rimasi incinta”

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve questa sera troveremo Mara Venier, la conduttrice veneta sarà tra gli intervistati della padrona di casa Francesca Fagnani e non mancheranno di certo i temi caldi da affrontare, uno su tutti il matrimonio di lunga data con Nicola Carraro che ha conosciuto anche un periodo di crisi: “Lui non è geloso dei miei ex fidanzati, noi ci amiamo tantissimo, lui è l’amore della mia vita, ma ognuno di noi mantiene i propri spazi. Lo abbiamo capito bene sei anni fa, quando abbiamo rischiato di separarci” ha raccontato a Oggi la conduttrice tornando sul rischio di fine nozze.

Al Corriere della sera, Mara Venier ha raccontato che la fine del matrimonio sembrava a un passo durante una vacanza in Sardegna: “Un suo amico mi ha chiamato per dirmi che stava male dopo tre giorni, sono andata da lui e ci siamo scordati di tutto” ha confidato la conduttrice veneta tra le colonne del quotidiano.

Mara Venier e gli interventi all’occhio: il racconto della conduttrice

L’estate da poco conclusa è stata ricca di complicazioni per Mara Venier, la conduttrice veneta ha raccontato a Dagospia il grande spavento preso prima dell’operazione all’occhio destro, avvenuta dopo un’emorragia improvvisa che la conduttrice ha rischiato di pagare a caro prezzo:

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa, e ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista” le parole della padrona di casa di Domenica In che dunque se l’è vista brutta.

