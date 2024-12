Come procede la relazione tra Marcello Messina e Giada Rizzi? Da pochissimo i due sono usciti da Uomini e Donne per lo stupore dei fan, che dopo tanto tempo hanno rivisto lo sguardo innamorato del cavaliere. Certo è che tutti lo conoscono per il suo carattere un po’ particolare e la sua facilità nell’innamorarsi subito come è successo gli scorsi anni con Jasna. Oggi però le cose sembrano essersi fatte piuttosto serie, dato che i due hanno deciso di andare a convivere insieme a Venezia.

Ebbene sì, il sogno è ufficialmente iniziato. Un innamoramento lampo e una convivenza in quattro e quattr’otto per Marcello Messina, che ogni giorno non manca di farsi sentire sui social esprimendo tutta la sua felicità. Il pubblico lo ama, ma c’è anche chi lo ha spesso criticato per essere stato troppo esagerato nelle sue emozioni. Nel corso degli anni a Uomini e Donne, infatti, Marcello Messina ha spesso pianto e non si è risparmiato diverse sfuriate, specialmente nei confronti di chi lo considerava come una persona falsa e troppo chiusa.

Marcello Messina, sorpresa per i fan con la sua Giada Rizzi: un grande passo prima di Natale

Nell’ultima edizione di Uomini e Donne, Marcello Messina si è ripresentato più coraggioso che mai dopo la storia finita malissimo con Jasna, dama con la quale si era fidanzato e poi uscito dal programma. A Maria De Filippi ha fatto una promessa, dicendo che comunque vada con Giada, non si sarebbe più ripresentato a Uomini e Donne, considerando questa come la sua ultima occasione per innamorarsi. E il cavaliere torinese ha mantenuto la ferrea parola uscendo dal programma con la sua nuova fidanzata. Il momento dell’addio ha commosso tutto lo studio e lo stesso Marcello Messina, che ha salutato definitivamente i presenti.

Marcello Messina e Giada Rizzi vivevano lontani, lui a Torino e lei a Venezia. Da poche ore hanno svelato di aver deciso di vivere insieme, segno che la loro relazione sta continuando a gonfie vele. Tutto è successo prima del Natale, quando presi dall’entusiasmo hanno scelto di riunirsi sotto lo stesso tetto per evitare di continuare con la distanza. Grande sorpresa per i fan del dating show di Maria De Filippi, che hanno accolto la notizia con enorme stupore: Marcello Messina ha fatto un gesto incredibile, mai visto prima d’ora con nessuna dama del parterre.