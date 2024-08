Non solo Mister Volare, Modugno è stato anche padre per ben quattro volte. I primi tre figli Domenico Modugno legittimi sono Marco, Massimo e Marcello nati dal matrimonio con Franca Gandolfi, mentre il quarto Fabio è nato da una relazione clandestina con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì. Il primo figlio si chiama Marco ed è nato nel 1958 e ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo, ma dedicandosi alla regia e alla sceneggiature. Dal 1979 lavora in ambito cinematografico e ha realizzato diversi film tra cui “Bambulè”, “Amore e libertà”, “Soldati” e “365 all’alba”.

Vito Cosimo e Pasqua Lorusso, chi sono i genitori Domenico Modugno/ Tutto riporta a Polignano a Mare

Poi nel 1966 arrivano i gemelli Massimo e Marcello Modugno che hanno seguito le orme del padre lavorando nell’industria discografica. Tra i due Massimo Modugno è sicuramente quello più famoso, visto che ha pubblicato diversi album e ha partecipato per ben due volte al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Franca Gandolfi, chi è la moglie di Domenico Modugno/ Dal primo incontro al primo bacio con Mr.Volare

Chi sono i figli Domenico Modugno: legittimi e non

I figli Domenico Modugno hanno cercato quasi tutti di seguire la strade del padre conosciuto in tutto il mondo come “Mister Volare” per il successo internazionale de Nel blu dipinto di blu. Tra tutti Massimo Modugno è sicuramente il più famoso visto che ha partecipato anche al Festival di Sanremo nel 1992 tra le nuove proposte con il brano “Uomo allo specchio” classificandosi all’ottavo posto. Nel 2004 è tornato in gara, questa volta con i Gipsy Kings, col brano “Quando l’aria mi sfiora”, classificandosi al sesto posto. Marcello Modugno, invece, si è fatto conoscere come attore recitando in diversi film come Demoni, Giochi d’estate e Morirai a mezzanotte 2.

Domenico Modugno, malattia e com'è morto?/ L'infarto: le cause della scomparsa dell'interprete di Volare

Proprio Massimo Modugno ha ricordato così il padre Domenico da Caterina Balivo: “papà aveva un linguaggio speciale con noi figli, era fantastico, era tutto per me, era una calda coperta che mi copriva e proteggeva. Manca molto, pensava sempre a tutti noi. Ci raccontava sempre una favola scritta da lui. Quando è morto è stato il peggior momento della mia vita”. Infine c’è Fabio, il quarto figlio illegittimo di Domenico Mogano nato dalla relazione clandestina con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì. Nell’agosto del 2019 Fabio è stato riconosciuto come figlio di Domenico Modugno.