Chi è Morena Farfante: tutto sulla nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Tanti nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sia maschile che femminile. Tra le nuove dama, sono diverse le donne che hanno deciso di mettersi in gioco sperando di trovare l’amore nella trasmissione dove sono nati tanti amori coronati con il matrimonio e i figli. Tra queste spicca la presenza di Morena Farfante. Bruna, con un fisico asciutto e snello, Morena vive a Catania e lavora come PRO Make Up Artist. Non si sa quanti anni abbia e se sia sposata.

Morena è uscita con Matteo, uno dei nuovi cavalieri e di lui, al centro dello studio, ha detto: “Lui è un personal trainer, a me piace tantissimo fare sport. Ci siamo trovati subito. E’ un uomo molto curato, fisicamente mi piace. E’ molto simpatico, ho riso molto durante la cena. Lui ha due figli, un ragazzino di 15 anni ed una bambina di 9 anni e mi ha spiegato che non vorrebbe avere altri figli. L’unico limite potrebbe essere questo. Lo trovo abbastanza interessante”

Morena Farfante e Mario Cusitore: dal primo appuntamento all’intimità

Tuttavia, la bellezza di Morena Farfante ha colpito immediatamente Mario Cusitore che ha deciso di uscire con lei per conoscerla meglio. Nel corso della puntata del 2 ottobre 2024, Morena e Mario sono stati i protagonisti di un confronto al centro dello studio durante il quale raccontano i dettagli dell’uscita. Morena, inoltre, ha raccontato anche di aver parlato con Mario Verona e di aver ricevuto da quest’ultimo delle foto particolari.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate, Morena ha continuato ad uscire con Mario con cui, fuori da una discoteca, ha avuto un incontro intimo come ha confessato il cavaliere napoletano nel corso di una discussione al centro dello studio.

