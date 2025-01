Gabriele Cirilli è sposato da tantissimi anni con Maria, la donna con la quale condivide la sua quotidianità da più di quarant’anni. I due, infatti, si sono conosciuti quando l’attore e comico aveva solamente 14 anni: hanno dunque passato la loro intera vita insieme. “Io appena l’ho vista ho detto ‘questa sarà mia moglie’ e lei ha pensato la stessa cosa. Poi ce lo siamo confidato dopo anni” ha raccontato Gabriele Cirilli. Più avanti i due si sono sposati e la moglie di Gabriele Cirilli, Maria, è rimasta sempre al suo fianco. Fin da subito, dunque, è stato colpo di fulmine tra i due, per entrambi: nonostante fossero molto piccoli, infatti, hanno deciso di condividere le loro giornate e di costruire la loro famiglia.

Luca Tommassini è fidanzato? Dal flirt con Ilary Blasi a Heather Parisi/ "Io bisessuale, innamorato di..."

“Lei è una santa, ha lasciato il suo lavoro per me. Era una farmacista, non un lavoro così”, ha detto a Oggi è un altro giorno l’attore. Parlando ancora di Maria, Gabriele ha spiegato che spesso pensa persino di non meritarla: lei, infatti, spesso ha preso delle decisioni per il bene del marito e del loro matrimonio, cercando di salvarlo in momenti particolarmente difficili. Per questa ragione l’attore non smette mai di usare parole colme di amore per sua moglie, definendola il suo “tutto”. Dall’amore tra la moglie di Gabriele Cirilli e l’attore è nato anche un figlio, Mattia.

Jasmine Carrisi ha un fidanzato?/ Dal flirt con il figlio di Madonna alla rottura con l’ex Alessandro Greco

Moglie di Gabriele Cirilli, chi è Maria? Insieme da più di quarant’anni

Per salvare il suo matrimonio, la moglie di Gabriele Cirilli ha scelto di lasciare il mestiere per il quale aveva studiato, quello da farmacista, per diventare produttrice teatrale e stare al fianco del marito in quanti più momenti possibili. Il loro amore è saldo e duraturo e questa è sicuramente la caratteristica principale che più balza agli occhi: i due stanno infatti insieme da più di quarant’anni. Gabriele aveva appena 14 anni quando si è innamorato di lei, rimanendo abbagliato dalla sua bellezza e dalla sua semplicità.