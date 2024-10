Maria Grazia: tutto sulla nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Nuova presenza nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove spicca la presenza di Maria Grazia, una simpatica signora che, nelle scorse puntate, si era messa in luce dando alcuni consigli a Tina Cipollari nei confronti dei quali aveva espresso anche grande ammirazione. Nel corso della puntata di Uomini e donne dell’8 ottobre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Maria Grazia.

Gabriele e Sabrina dormono insieme: racconto a Uomini e Donne/ Alessia svela un retroscena

“Io ti chiamo Re Mida perché dove passi nasce l’oro. Le tue trasmissioni le guardo e tra tutte, quella che mi piace di più è Amici perché sono stata un insegnante e capisco i ragazzi. Ogni volta che ti guardo vedo che sei una brava mamma ma anche una brava psicologa”, dice la signora Maria Grazia prima di presentarsi ufficialmente ai cavalieri del parterre maschile.

Gemma Galgani, bacio con Valerio a Uomini e donne/ "Non volevo lavare i denti". Tina sbotta

Maria Grazia: ecco perché partecipa a Uomini e Donne

Ex insegnante e figlia di medici, Maria Grazia si considera una contadina. “Amo la campagna, gli animali e ogni mattina vado in campagna per comprare verdura e mi amano tutti perché nella vita ho sempre pensato che dalle persone c’è sempre da imparare”, spiega la signora Maria Grazia.

Ad iscriverla a Uomini e donne è stata la nipote: “Siccome sto sempre da sola, ha deciso di iscrivermi nella speranza di poter trovare un uomo o un’amica con cui trascorrere i pomeriggi”, dice la signora. “Posso dire la tua età?”, chiede Maria. “No, non la dire altrimenti non mi vuole più nessuno”, risponde Maria Grazia. “Ma perché? Li porti benissimo”, ribatte Maria provando, senza riuscirci, a farle cambiare idea. La De Filippi, poi, chiede a Maria grazia di scegliere un cavaliere con cui ballare. “Non conosco ancora nessuno”, risponde la signora che, poi, decide di ballare con Alessandro. “Cominciamo con il mio coetaneo”, dice lasciando intendere quale possa essere la sua età.

Valerio: chi è il cavaliere di Uomini e donne/ Bacio con Gemma Galgani e il rapporto con Giorgio Manetti