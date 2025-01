Maria cerca in ogni modo di riappacificarsi con suo figlio Giovanni a C’è posta per te 2025. “Non puoi dire che non ci sono stata per te, ci sono sempre stata! – si oppone la donna alle parole del figlio e a quelle di sua moglie Martina – Quante volte sono venuta anche in agenzia da te e sono andata via malissimo perché tu neppure mi guardavi in faccia? Io ti ho messo al mondo, non puoi mandarmi via così! Io voglio solo avere un rapporto con te, tu sei mio figlio, ti ho messo al mondo!” “Avrei gradito la presenza continua in questi 26 anni, ho sofferto tanto come figlio e sono stato molto invidioso di altre famiglie, di figli che venivano coccolati dalle mamme”, è la replica di Giovanni, che decide di chiudere la busta e andare via. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria spera di riallacciare i rapporti con suo figlio Giovanni a C’è posta per te 2025

La seconda storia della terza puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonisti Maria e il suo secondo marito Pasquale. A chiamare è lei per il suo unico figlio Giovanni, nato dal primo matrimonio della donna. Il ragazzo non vuole più aver nulla a che fare con lei da 5 anni, l’ha bloccato sui social e crede che lei lo abbia abbandonato. Maria aveva 28 anni quando è nato, e lui aveva 8 mesi quando decide di separarsi dal marito. Tramite denunce e avvocati, riesce ad ottenere l’affidamento del figlio ma dura solo un anno, perché la donna deve lavorare e non ha una famiglia di supporto.

Questo dà al padre e alla famiglia di lui la possibilità di dimostrare che non è una madre attenta e presente, quindi sono i nonni paterni ad ottenere l’affidamento. Poco a poco, l’atteggiamento di Giovanni è sempre più freddo e distaccato. Il ragazzo ha 17 anni quando, ottenuto il diploma, vuole partire per Ibiza con gli amici: il padre gli dice sì, la madre si oppone. Questo crea una forte frattura con la donna. Passano 3 anni, il figlio apre un’agenzia immobiliare e la madre si presenta all’inaugurazione. L’incontro sancisce una riappacificazione che dura però poco. Una nuova lite li allontana per molti anni.

Le parole di Maria al figlio Giovanni: “Fammi far parte della tua vita”

Ecco perché Maria ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te 2025 e, quando vede Giovanni dall’altra parte della busta, gli dice: “Sono tante le cose che vorrei dirti. Mi ricordo i giochi insieme, al bowling, a scuola calcio… abbiamo passato giorni bellissimi… La mia vita non è stata facile, però ho sempre cercato di darti tutto il mio amore. Io non ti ho mai abbandonato… fammi fare parte della tua vita!”. Lui aprirà la busta?