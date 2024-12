Nadia Rinaldi sbarca su Raidue con sua nipote Maria Isabella Marangoni: ecco cosa aspettarci

Oggi, giovedì 26 dicembre, Nadia Rinaldi e sua nipote Maria Isabella Marangoni sono tra le protagoniste di Bella Festa su Raidue, in una puntata all’insegna della leggerezza e del divertimento, tra sfide di canto e ballo. Ma chi è e cosa sappiamo sulla nipote della celebre attrice? Poco o nulla in realtà, perché Maria Isabella non è una persona famosa e non fa parte del mondo dello spettacolo. E’ certamente meno nota dell’altro nipote di Nadia Rinaldi, l’ex talento di Amici, Salvatore Moccia, meglio conosciuto come Petit.

Per quanto concerne il rapporto coi nipoti, Nadia Rinaldi ha sempre mantenuto un certo riserbo, ma oggi durante la puntata di Bella Festa avrà sicuramente l’occasione di approfondire il legame con Maria Isabella e il resto della famiglia.

Nadia Rinaldi e l’importanza di una famiglia unita: dai nipoti ai figli

A proposito di famiglia, in diverse interviste televisive Nadia Rinaldi ha parlato dei suoi affetti più cari, rifacendosi anche ai tanti bei momenti condivisi coi suoi cari durante l’infanzia, quando bastava un semplice televisore per riunire tutti. Oggi le attenzioni dell’attrice sono rivolte unicamente ai suoi figli, ovvero Riccardo Mandolini e Francesca Romana Toraldo.

Il primogenito è nato nel 2000 ed è un attore, su Netflix ha recitato nella serie tv Baby; la seconda arrivata, invece, è nata nel 2008 e non è ancora maggiorenne. Pur senza sbilanciarsi troppo per quanto concerne la vita privata, Nadia ha sempre speso parole al miele per i suoi gioielli di famiglia. In una intervista, infatti, definì Francesca e Riccardo come “il più bel film della mia vita”.