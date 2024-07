Maria Teresa, chi è moglie di Pino D’Angiò/ Lui: “Senza il suo amore non sarei andato da nessuna parte”

CHI È MARIA TERESA, L’AMORE DI UNA VITA DI PINO D’ANGIÒ

Non c’è stato live negli ultimi anni in cui Pino D’Angiò non è stato accompagnato dalla moglie Maria Teresa: una presenza costante, fondamentale, come il cantautore, morto oggi, ha sempre evidenziato nelle sue interviste. Ad esempio, quattro anni fa all’Avvenire raccontava di aver capito una cosa fondamentale della vita, cioè che «senza una famiglia, l’amore di una moglie e la fede non vai da nessuna parte». Infatti, la moglie Maria Teresa è sempre stata al suo fianco dal ’79, anche se lui scherzosamente dichiarava: «Mi sopporta».

Gianna Anselmi, chi è la sorella di Tina Anselmi/ "Era autorevole ma anche affettuosa, credeva nei valori"

In effetti, il loro amore è nato proprio quando Pino D’Angiò ha mosso i primi passi della sua carriera artistica, poi il matrimonio e la nascita del figlio Francesco. Nel febbraio scorso al Giornale la descriveva come «una persona che si fa carico dei mali del mondo e vorrebbe poter intervenire anche quando non è possibile», arrivando a paragonarla a Santa Maria Goretti e ad evidenziarne le ansie, legate alle condizioni di salute precarie del marito. Infatti, la moglie di Pino D’Angiò si è sempre preoccupata per lui: «Nessuno avrebbe potuto fare di più di lei. Ha dato il massimo in tutto ciò che poteva fare».

Angela Pagano, com'è morta attrice: "complicazioni polmonari"/ Era ricoverata in ospedale: domani i funerali

MARIA TERESA, L’AMORE “TOTALE” DELLA MOGLIE DI PINO D’ANGIÒ

Un amore che ha superato le sfide del tempo e della malattia quello tra Pino D’Angiò e la moglie Maria Teresa: ne era consapevole lo stesso artista, che infatti in ogni intervista ci teneva a spendere parole di gratitudine per la sua dolce metà. Ad esempio, al Corriere affermò che la moglie aveva sopportato l’insopportabile per lui, non solo durante la giovinezza, ma soprattutto a casa della sua malattia. «È stata per me moglie, amante, amica, infermiera e badante». E ha fatto ciò con schiettezza totale, anche quando si trattava di lavoro: ad esempio, quando Maria Teresa sentì “Ma quale idea” per la prima volta, suonata dal marito con la chitarra, la definì «disgustosa», senza sapere che poi sarebbe stato un successo incredibile.

Yara Gambirasio, omicidio diventa docuserie su Netflix/ Massimo Bossetti "Pm Ruggeri mi ha distrutto la vita"

Un curioso retroscena che si aggiunge a uno che svelò lo stesso cantautore quando gli venne chiesto se si sentiva l’ultimo dei playboy: «Ma no… All’università era divertente finché un tizio mi fa: “Le donne vengono da te solo perché sei Pino D’Angiò”. Mi sono sentito offeso, anni dopo l’ho raccontato a mia moglie che non ha fatto una piega: “Ma tu sei Pino D’Angiò”. Abbiamo riso moltissimo».











© RIPRODUZIONE RISERVATA