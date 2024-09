Maria Teresa Selo: le cause della morte della moglie di Massimo Boldi

Maria Teresa Selo è stata il grande amore di Massimo Boldi. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine al punto che, dopo il primo appuntamento, non si sono più lasciati. Un amore grande e importante che ha accompagnato l’attore nelle fasi più importanti della sua vita. Nella moglie Marisa, come era solito chiamarla, Boldi ha trovato sempre una spalla e un supporto per tutte le sue scelte di vita e professionali. I due, dopo essersi fidanzati, si sono sposati nel 1973 e sono rimasti sempre insieme fino al 2004 quando è morta.

La donna è scomparsa a causa di un tumore contro cui ha combattuto per tantissimi anni. Nel 1994, la moglie di Boldi era stata colpita da un tumore al seno che era riuscita a sconfiggere. Nel 2003, poi, la donna è stata poi colpita da un tumore al fegato ì, stavolta, purtroppo, incurabile.

Le parole di Massimo Boldi sulla moglie Marisa

Quello tra Maria Teresa Selo e Massimo Boldi è stato un amore travolgente sin dal primo incontro come ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. “Un giorno ho visto una ragazza che entrava nella latteria di famiglia – aveva raccontato a Serena Bortone -. Io lavoravo lì e ne sono rimasto colpito. Lei mi folgorò con la sua semplicità, era una ragazza carina… A poco a poco ho iniziato a chiederle il numero di telefono, ma fu lei a invitarmi al cinema”.

“È stato un incontro folgorante, mi ha colpito immediatamente. La prima volta che siamo usciti insieme ce ne siamo andati al cinema. È stata lei a fare il primo passo. Certo, altrimenti non sarebbe successo nulla”, aveva aggiunto Boldi che, ancora oggi, ricorda sempre la moglie.