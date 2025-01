Mariavittoria Minghetti contro il Grande Fratello dopo il ripescaggio

La scelta del Grande Fratello di permettere ai concorrenti eliminati di rientrare in gioco con il ripescaggio ha scatenato la dura reazione degli inquilini che sono nella casa dallo scorso settembre. Attraverso un primo televoto, il pubblico ha scelto di far entrare in tugurio Helena Prestes, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Federica Petagna, Michael Castorino e Jessica Morlacchi. Tra questi sei, è stato aperto un altro televoto tra i quali, giovedì prossimo, nel corso della prossima puntata, saranno svelati i quattro eliminati che torneranno ufficialmente in gioco.

Una scelta, quella degli autori, contro cui si stanno scagliando tutti i concorrenti che, in casa, non solo si dicono in disaccordo con il ripescaggio, ma sono pronti a non rispettare le regole in segno di protesta. Ieri sera, al termine della puntata, durante la cena, Mariavittoria Minghetti è scesa in campo contro il Grande §Fratello. Tutto è accaduto mentre, dopo cena, i concorrenti erano seduti intorno al tavolo e discutevano del ripescaggio.

La protesta di Mariavittoria Minghetti contro il Grande Fratello

Mentre chiacchieravano in salone, alcuni concorrenti hanno cominciato a fumare in casa. Gli autori hanno così ricordato agli inquilini il divieto di fumare in casa. Un divieto che ha scatenato la pronta reazione in primis di Mariavittoria Minghetti a cui ha poi risposto Ilaria Galassi.

“Non si fuma in casa“, ha detto la regia. La Minghetti non si è trattenuta. “Ma posso tirare un bollitore invece?”, ha prontamente ribattuto Mariavittoria. Ilaria Galassi, poi, ha risposto a sua volta alla Minghetti così: “Sì, il bollitore lo puoi tirare, fumare no”, suscitando le risate degli altri concorrenti. Il malcontento, in casa, è generale e giovedì, con il rientro ufficiale di quattro eliminati, potrebbe accadere davvero di tutto.

