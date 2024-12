Mariavittoria Minghetti tra Tommaso e Alfonso: crisi al Grande fratello 2024

Settimana difficile per Mariavittoria Minghetti che, tornata dal tugurio, si è ritrovata a dover fare i conti con i propri sentimenti per Tommaso e Alfonso. Con il primo, il rapporto è nato dalle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024 mentre con Alfonso il legame è nato durante i dieci giorni trascorsi nel tugurio. Per provare a fare chiarezza, Mariavittoria ha chiesto ad Amanda di portarla con sè in tugurio avendo dovuto scegliere una persona con cui andare per un gioco del Grande Fratello.

Cosimo Gatta, chi è il papà di Shaila Gatta/ "Lorenzo spolverato? E' simpatico"

In tugurio, Mariavittoria si sta confidando con l’amica Amanda ma anche con Lorenzo Spolverato con cui è nato un’amicizia proprio durante il periodo del tugurio. Visibilmente nervosa, prima della nuova puntata del Grande Fratello 2024, Mariavittoria, complice una discussione con Helena Prestes, è crollata lasciandosi andare alle lacrime.

Genitori Stefano Tediosi, chi sono?/ "Separati da quando avevo 12 anni. Rapporto difficile con mamma"

Le lacrime di Mariavittoria Minghetti al Grande fratello 2024

Durante una chiacchierata in tugurio, Helena accusa Mariavittoria di pensare troppo al gioco e di usare la strategia. La modella brasiliana le fa così notare come abbia trascorso ore a pensare a nomination e possibili dinamiche. Un’accusa che ferisce fortemente Mariavittoria che accusa Helena di non conoscerla affatto. Ferita da tali parole e dall’atteggiamento di Helena che le ribadisce di trovarla molto scontrosa, Mariavittoria si lascia andare alle lacrime ammettendo di non stare bene e di essere in difficoltà.

Mariavittoria, inoltre, spiega di non riuscire a gestire le proprie emozioni e di sentirsi ferita da Amanda che, da amica, dovrebbe capirla e aiutarla e non infierire sulle sue debolezze. In preda allo sconforto, non riesce a smettere di piangere mentre Lorenzo le consiglia di prendersi un momento per stare sola e pensare a tutta la situazione. “Lei ti vuole bene”, le dice poi Helena facendo riferimento al suo rapporto con Amanda Lecciso.

Grande Fratello 2024, 17a puntata/ Diretta e eliminato: la cena della discordia tra Helena e Shaila