Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 30 settembre 2024: Gemma Galgani protagonista

Dopo le registrazioni di venerdì e sabato scorso, anche oggi è tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne, lunedì 30 settembre 2024 e dalle anticipazioni si scopre che spazio avranno sia il Trono Over, con il parterre di dame e cavalieri, che il Trono Classico con i nuovi tronisti Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Grande protagonista di queste puntate è Gemma Galgani e la sua turbolenta frequentazione con Valerio. Dopo il clamoroso schiaffo datogli da Gemma, perché beccato insieme ad un altra donna, i due hanno avuto un chiarimento.

Dopo lo schiaffo di Gemma a Valerio si sono chiariti ma l’uomo ha fatto sapere di non voler affatto una donna così al suo fianco. Valerio ha voluto chiudere con Gemma Galgani attirandosi le critiche degli altri protagonisti del parterre come Diego Tavani e Marcello Messina. I colpi di scena, però, non sono finiti qui perché Gianni Sperti ha lanciato una clamorosa segnalazione, pare che Valerio sia un grande amico di Giorgio Manetti, noto ex fidanzato di Gemma. Lui ha ammesso solo di conoscerlo superficialmente ma non di non essergli amico. Per Cristina Tenuta ci sono due nuovi corteggiatori mentre Mario Cusitore ha baciato la dama Morena facendo scoppiare a piangere Margherita, delusa per il suo comportamento.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazioni 30 settembre 2024: Francesca Sorrentino richiama Paolo

Le anticipazioni Uomini e Donne rivelano che nella registrazione di oggi, lunedì 30 settembre 2024, ci sarà spazio anche per il Trono Classico. Nella scorsa registrazione Francesca Sorrentino ha deciso di portare in esterna due corteggiatori, Gabriel e Federico. Con il primo non è scattato nulla ed ha deciso di eliminarlo mentre a Federico confessa che il suo ragazzo ideale. Nonostante questo, però, il giovane la vede frenata e bloccata. In studio Francesca stanca di essere vista come debole e fragile ha avuto un duro sfogo. Inoltre è tornata sui suoi passi richiamando Paolo, corteggiatore che aveva eliminato. Come procederà la conoscenza di Francesca con Gabriel e Paolo?

Alessio Pecorelli, invece, ha deciso di concentrarsi solo su Jenny, per il momento, ed eliminato le altre due ragazze. Entrambi confessano di essere molto presi. Non è chiaro se in questa registrazione ritornerà Michele Longobardi, assente nella scorsa per motivi non specificati. Per quanto riguarda, infine, Martina De Ioannon, le anticipazioni Uomini e Donne svelano che prosegue la conoscenza con Ciro, i due si provocano e stuzzicano a vicenda dimostrando che c’è piena sintonia tra di loro. Il cavaliere Andrea ha dimostrato un certo interesse per lei, ma la ragazza ha subito chiarito di non essere interessata.