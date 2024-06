Mario Cusitore: “Sono andato a Brescia e ho rivisto Ida Platano”/ Confessione dopo Uomini e Donne

Mario Cusitore e l’incontro con Ida Platano

Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano e lo fa nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage svelando di aver tentato di riconquistare Ida anche dopo la fine dell’avventura a Uomini e Donne. Mario, infatti, racconta di essere andato a Brescia e di essere riuscito a vedere Ida la quale, tuttavia, gli avrebbe ribadito di non riuscire a fidarsi di lui e di considerare ormai chiuso tale capitolo. “Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte. È andata male”, ha spiegato Mario che, poi, è entrato nei dettagli.

“L’ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l’ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo“, ha aggiunto.

Mario Cusitore e il rimpianto per Ida Platano

Mario Cusitore, a Fanpage, racconta di aver creduto fortemente di poter conquistare Ida Platano e di poter avcre una storia d’amore con lei e di aver provato in tutti i modi ad ottenere un’altra possibilità senza, tuttavia, riuscirci. “Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho mandato pochi giorni fa un’altra lettera, le ho detto che ci ho provato ma non posso più andare a Brescia perché rischio di perdere il lavoro. Le ho chiesto di riflettere, ma non ho ricevuto risposta”, ha aggiunto.

Dopo aver smentito di essere stato con la Melissa, la ragazza della segnalazione, Mario ha ammesso di pensare ancora ad Ida: “Non nascondo che il pensiero c’è ancora. Rivedo le immagini, i video, e penso che quelle cose erano reali. Non posso dire che mi manca, ma penso a quel che poteva essere. Saremmo potuti diventare una coppia mai vista prima d’ora nel programma”.











