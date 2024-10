MARIO GABELLI, CHI È IL POSSIBILE NUOVO PROPRIETARIO DEL MONZA

Il Monza potrebbe cambiare proprietà, Fininvest è in trattativa con Mario Gabelli, un miliardario americano di evidenti origini italiane che potrebbe acquistare la maggioranza del club lombardo dalla famiglia Berlusconi. Il negoziato è ancora in corso e quindi non è detto che l’operazione vada in porto, ma di certo sarebbe una candidatura molto valida. Andiamo allora a scoprire chi è Mario Gabelli, nato a New York il 19 giugno 1942 da una famiglia proveniente da Solignano, in provincia di Parma.

Mario Gabelli è un self-made man, come Silvio Berlusconi. Laureato con il massimo dei voti in economia, è da 48 anni alla guida di Gamco Investors (Gamco sta per Gabelli Asset Management Company), società da lui fondata a New York e che oggi gestisce 31 miliardi di dollari. A livello personale invece, secondo le stime di Forbes, il patrimonio di Mario Gabelli sfiora i due miliardi. Adesso ha 82 anni, ma per Gabelli non è ancora tempo di godersi la pensione e vuole anzi una nuova sfida nella sua terra d’origine e quindi potrebbe entrare nel calcio italiano.

IL COMMENTO DI FININVEST SULLA TRATTATIVA CON MARIO GABELLI

Sposato e con quattro figli, Mario Gabelli è noto anche per le ingenti somme donate a università americane, mentre non è mai entrato nel mondo dello sport a stelle e strisce, ma potrebbe ora farlo in Italia. Un portavoce di Fininvest, come riportato sul Corriere della Sera, non si è voluto sbilanciare: “Non commentiamo i singoli nomi. Ci sono conversazioni in corso con vari partner potenziali, in nessun caso però si tratta di trattative in fase avanzata”. La volontà di Fininvest e della famiglia Berlusconi “resta quella di individuare partner insieme ai quali portare avanti lo sviluppo della società”, quindi i Berlusconi dovrebbero rimanere azionisti del Monza.

C’era già stata una trattativa sfumata con il fondo Orienta, staremo dunque a vedere se Mario Gabelli avrà maggiore successo e potrà diventare il nuovo proprietario del Monza, intanto ne approfittiamo per segnare che pure altre società di Serie A registrano possibili movimenti nell’aspetto societario. Il Genoa, controllato dalla società statunitense 777 Partners, è in vendita come ammesso dall’ad Andreas Blazquez. L’Empoli della famiglia Corsi, che controlla il club da 33 anni ed è rimasta una delle poche proprietà di questo genere “antico”, invece cerca soci, anche di minoranza.